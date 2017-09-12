12 сентября 2017 г., 13:58

Соседка по палате оставила сахалинку без денег

У пациентки углегорской больницы украли деньги из палаты. Углегорские полицейские задержали подозреваемую в краже, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Утром 12 сентября в отдел МВД России по Углегорскому району обратилась 63-летняя жительница Шахтерска. Женщина сообщила, что проходит стационарное лечение в одном из местных медучреждений, и вечером кто-то похитил из ее палаты денежные средства.

В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники полиции оперативно установили причастную к краже гражданку, которой оказалась 30-летняя жительница села Краснополье.

Оперативники выяснили, что последняя тоже проходит курс лечения и лежит в одной палате с потерпевшей. Гражданка видела, где соседка хранит деньги. Воспользовавшись моментом, когда та отвлеклась, злоумышленница похитила денежные средства. Добытыми деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.