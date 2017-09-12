Сахалинские боксеры успешно выступили на Всероссийском турнире

С 6 по 9 сентября в Находке Приморского края состоялся седьмой Всероссийский турнир по боксу, посвященный основанию поселка Ливадия, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском дворце спорта «Кристалл». В нем поучаствовали более 150 спортсменов из России, Индии и Таджикистана.

Россию представили лучшие боксеры Дальневосточного федерального округа.

В составе сборной Сахалинской области выступили 12 сильнейших спортсменов, четверо из которых являются воспитанниками отделения бокса дворца спорта «Кристалл». Это Лапушняк Матвей (2002 г.р.), Васильев Артем (2002 г.р.), Баишбек Уулу Жусуп (2003 г.р.) и Квон Константин (2004 г.р.).

В результате поединков подопечный тренера Юрия Майорова - Константин Квон - завоевал серебряную медаль. Спортсмен провел три боя, уступив в финале боксеру из Спасск-Дальнего. Еще двое спортсменов «Кристалла», воспитанники Александра Якушева, Артем Васильев и Баишбек Уулу Жусуп, отмечены судейской коллегией турнира и награждены специальными призами «За волю к победе».

Как отметил представитель сборной команды и тренер по боксу Александр Якушев, подготовка к следующим соревнованиям продолжается. В текущем полугодии боксерам «Кристалла» предстоит принять участие в нескольких серьезных стартах. Так, уже 23-24 сентября в Южно-Сахалинске состоится открытое первенство по боксу. Ноябрь для спортсменов будет ознаменован участием в традиционном турнире класса «Б» «Юность Сахалина».