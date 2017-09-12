12 сентября 2017 г., 14:14

Житель Холмска ограбил уснувшую собутыльницу

Вечером 11 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Холмскому городскому округу обратилась 40-летняя местная жительница. Она заявила, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил ценное имущество на сумму более 23 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к деянию причастен ранее судимый 34-летний житель райцентра, находящийся под административным надзором.

Как стало известно, подозреваемый знаком с заявительницей. В тот вечер они вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент потерпевшая отправилась спать, а мужчина продолжил употреблять алкоголь с другими лицами. Когда спиртное закончилось, злоумышленник вытащил ключи от квартиры из кармана спящей женщины. Придя в ее жилище, подозреваемый похитил телевизор, мобильный телефон и другое дорогостоящее имущество. Украденное он планировал продать, но был задержан сотрудниками полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу. Подозреваемый задержан.