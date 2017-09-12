12 сентября 2017 г., 14:38

На Пушистом пройдет фестиваль радиоуправляемых моделей

В воскресенье, 17 сентября, центр технических видов спорта Сахалинской области приглашает всех желающих на второй фестиваль радиоуправляемых моделей, который состоится на аэродроме Пушистый. Как сообщили ТИА «Острова» организаторы, зрители увидят увлекательные экстремальные заезды автомобилей на радиоуправлении.

Также в программе значатся воздушный бой и пилотаж, соревнования квадрокоптеров в классе Drone Racing.

Вдохновители и организаторы мероприятия - секция авиамодельного спорта ЦТВС. Ее воспитанники также выступят на фестивале со своими моделями. Украсят фестиваль (в случае хорошей погоды, а ее обещают) показательные полеты летчиков ЦТВС. Гостей ожидает необычное зрелище.

Для маленьких поклонников технических видов спорта подготовлен отдельный сюрприз. Они могут приехать на Пушистый со своими любимыми радиоуправляемыми автомобилями - игрушками. Дети от 7 до 14 лет примут участие в шуточных игровых заездах. Важно, чтобы это были именно игрушки на радиоуправлении, не модернизированные, без двигателей на топливе. Размер машины значения не имеет.

Победители фестиваля получат призы от организаторов.

Желающие принять участие в воскресном событии еще могут подать заявки. Зарегистрироваться можно и на месте проведения фестиваля. В целях обеспечения безопасности судейская бригада вправе обязать любого участника выполнить квалификационный полёт, чтобы удостовериться, что он способен пилотировать модели самолётов.

Подробные условия участия прописаны в положении о мероприятии.

Открытие фестиваля состоится на Пушистом в 11 часов. Мероприятие продлится до 18 часов, зрителям рекомендуют взять с собой перекус, можно устроить в районе аэродрома пикник.

Вопросы принимаются по телефону: 8-924-495-18-68.