12 сентября 2017 г., 14:41

На Курилы идет непогода

Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует ночью 13 сентября очень сильный дождь (50 миллиметров осадков и более за 12 часов), усиление ветра до 15-20 м/с на территории Южно-Курильского и Курильского районов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области. Созданы оперативные штабы области и муниципальных образований для принятия соответствующих мер. Созданы оперативные штабы области и муниципальных образований для принятия соответствующих мер.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённого пункта;

- уточнить местонахождение родных и близких; принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- не приближаться к оборванным проводам;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).