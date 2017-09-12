В Охинском районе сохраняется высокая пожарная опасность

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В Анапе проходят юбилейные 10-е Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В турнире принимает участие более 5 000 спортсменов, будет разыграно 700 медалей в 21 виде спорта, об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 13 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует ночью 13 сентября очень сильный дождь (50 миллиметров осадков и более за 12 часов), усиление ветра до 15-20 м/с на территории Южно-Курильского и Курильского районов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
В воскресенье, 17 сентября, центр технических видов спорта Сахалинской области приглашает всех желающих на второй фестиваль радиоуправляемых моделей, который состоится на аэродроме Пушистый. Как сообщили ТИА «Острова» организаторы, зрители увидят увлекательные экстремальные заезды автомобилей на радиоуправлении.
Вечером 11 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Холмскому городскому округу обратилась 40-летняя местная жительница. Она заявила, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил ценное имущество на сумму более 23 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
С 6 по 9 сентября в Находке Приморского края состоялся седьмой Всероссийский турнир по боксу, посвященный основанию поселка Ливадия, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском дворце спорта «Кристалл». В нем поучаствовали более 150 спортсменов из России, Индии и Таджикистана.
У пациентки углегорской больницы украли деньги из палаты. Углегорские полицейские задержали подозреваемую в краже, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В 11:10 из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстоит транспортировать 10-летнего пациента из Томари, сообщили ТИА «Острова» в управлени МЧС по Сахалинской области.
Сахалинский дворец спорта «Кристалл» продолжает набор детей на новый учебный год. Набор проводится в группы на бюджетной основе по спортивным направлениям: бокс (принимают детей с 10 лет) и тяжелая атлетика (принимают детей с 10 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортучреждении.
Студент Охинского филиала СахГу, член Российского Союза Молодежи Егор Шеховцев отправился на форум «Амурский кампус». Он стартовал 12 сентября в пригороде Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
Следственный отдел Охи расследует уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 2-х малолетних жительниц города. Составлен фоторобот подозреваемого, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Сахалинский государственный университет собирается подписать меморандум о сотрудничестве с японским университетом Гакусюин (Токио) уже в сентябре 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, японский вуз славится такими выпускниками как вице-премьер страны Таро Асо, режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, авангардная художница и певица Йоко Оно.
В Южно-Сахалинске за лето отремонтировали 10 километров дорог и 17 дворов. Такие данные были озвучены в ходе рабочего совещания при губернаторе региона, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
На отделении чир спорта в сахалинском дворце спорта «Кристалл» стартовала серия мастер-классов от одного из самых известных и опытных хореографов России и Европы – Дмитрия Черкозьянова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.
26 и 27 октября в Южно-Сахалинске состоится сахалинский чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об это ТИА «Острова» сообщили в Региональном координационном центре «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Сахалинской области.
Житель Холмска, задушивший мать, проведет 12 лет в колонии строгого режима
В Холмске вступил в законную силу приговор в отношении жителя местного жителя, убившего свою мать. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
10 сентября в Сахалинской области прошли выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Победу одержала партия «Единая Россия». Местные представители партии прокомментировали итоги.
Островной регион с рабочим визитом посетил директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов. Главная цель его визита – осмотр спортивных объектов, которые расположены на территории областного центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Сахалинской области задержали при получении взятки в сумме 170 тысяч рублей двоих служащих учреждения, осуществляющего полномочия в сфере охраны водных биологических ресурсов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
В эту субботу, 16 сентября, островной регион отметит Всероссийский день бега - «Кроссом нации 2017». Как ожидают организаторы, на старт выйдет более 2 500 участников, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
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Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 13 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Сотрудники МЧС напоминают жителям сельской местности - если прямо за вашим домом начинается лес или степная зона, существует угроза природного пожара. Чтобы уберечь свой дом от беды, достаточно следовать простым правилам пожарной безопасности:
- вместе с соседями устраните все условия для возникновения и распространения пожара в вашем населённом пункте. Создайте защитную зону у ваших домов и поддерживайте ее в должном состоянии - убирайте ненужную растительность, траву, мусор во дворах и на улицах в течение всего года;
- очистите крышу от опавшей хвои и листвы - они могут стать источником возгорания;
- с разрешения представителя лесничества проредите растущие близко друг к другу деревья и кустарники в вашей защитной зоне. Уберите из-под больших деревьев подрост, кусты, древесный хлам, мусор - все, что может перенести низовой пожар на кроны деревьев;
- уберите со двора все горючие предметы и наполните водой все ёмкости, которые имеются в доме и во дворе;
- постоянно осматривайте территорию дома, двора и прилегающие окрестности, чтобы своевременно обнаружить очаг возгорания;
- следите за сообщениями о пожарной обстановке в вашем районе в средствах массовой информации.
Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).
В Анапе проходят юбилейные 10-е Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В турнире принимает участие более 5 000 спортсменов, будет разыграно 700 медалей в 21 виде спорта, об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 13 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует ночью 13 сентября очень сильный дождь (50 миллиметров осадков и более за 12 часов), усиление ветра до 15-20 м/с на территории Южно-Курильского и Курильского районов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
В воскресенье, 17 сентября, центр технических видов спорта Сахалинской области приглашает всех желающих на второй фестиваль радиоуправляемых моделей, который состоится на аэродроме Пушистый. Как сообщили ТИА «Острова» организаторы, зрители увидят увлекательные экстремальные заезды автомобилей на радиоуправлении.
Вечером 11 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Холмскому городскому округу обратилась 40-летняя местная жительница. Она заявила, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил ценное имущество на сумму более 23 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
С 6 по 9 сентября в Находке Приморского края состоялся седьмой Всероссийский турнир по боксу, посвященный основанию поселка Ливадия, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском дворце спорта «Кристалл». В нем поучаствовали более 150 спортсменов из России, Индии и Таджикистана.
У пациентки углегорской больницы украли деньги из палаты. Углегорские полицейские задержали подозреваемую в краже, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В 11:10 из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстоит транспортировать 10-летнего пациента из Томари, сообщили ТИА «Острова» в управлени МЧС по Сахалинской области.
Сахалинский дворец спорта «Кристалл» продолжает набор детей на новый учебный год. Набор проводится в группы на бюджетной основе по спортивным направлениям: бокс (принимают детей с 10 лет) и тяжелая атлетика (принимают детей с 10 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортучреждении.
Студент Охинского филиала СахГу, член Российского Союза Молодежи Егор Шеховцев отправился на форум «Амурский кампус». Он стартовал 12 сентября в пригороде Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
Следственный отдел Охи расследует уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 2-х малолетних жительниц города. Составлен фоторобот подозреваемого, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Сахалинский государственный университет собирается подписать меморандум о сотрудничестве с японским университетом Гакусюин (Токио) уже в сентябре 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, японский вуз славится такими выпускниками как вице-премьер страны Таро Асо, режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, авангардная художница и певица Йоко Оно.
В Южно-Сахалинске за лето отремонтировали 10 километров дорог и 17 дворов. Такие данные были озвучены в ходе рабочего совещания при губернаторе региона, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
На отделении чир спорта в сахалинском дворце спорта «Кристалл» стартовала серия мастер-классов от одного из самых известных и опытных хореографов России и Европы – Дмитрия Черкозьянова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.
26 и 27 октября в Южно-Сахалинске состоится сахалинский чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об это ТИА «Острова» сообщили в Региональном координационном центре «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Сахалинской области.
Житель Холмска, задушивший мать, проведет 12 лет в колонии строгого режима
В Холмске вступил в законную силу приговор в отношении жителя местного жителя, убившего свою мать. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
10 сентября в Сахалинской области прошли выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва. Победу одержала партия «Единая Россия». Местные представители партии прокомментировали итоги.
Островной регион с рабочим визитом посетил директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов. Главная цель его визита – осмотр спортивных объектов, которые расположены на территории областного центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Сахалинской области задержали при получении взятки в сумме 170 тысяч рублей двоих служащих учреждения, осуществляющего полномочия в сфере охраны водных биологических ресурсов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
В эту субботу, 16 сентября, островной регион отметит Всероссийский день бега - «Кроссом нации 2017». Как ожидают организаторы, на старт выйдет более 2 500 участников, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
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