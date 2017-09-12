Сахалинские кендоисты стали победителями всероссийских соревнований

В Анапе проходят юбилейные 10-е Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В турнире принимает участие более 5 000 спортсменов, будет разыграно 700 медалей в 21 виде спорта, об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

Соревнования организованы Российским союзом боевых искусств и проводятся в целях развития и популяризации спорта в стране, повышения уровня подготовки спортсменов, занимающихся боевыми искусствами и спортивными единоборствами.

Накануне завершились соревнования по кендо, где сборная команда Сахалинской области стала обладательницей золотых медалей Всероссийских юношеских Игр боевых искусств. В копилке островной сборной 3 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых медали.

В возрастной группе мальчиков 10-11 лет первенствовал Алексей Подвигин, у юношей 12-14 лет победу одержал Леон Клюев, среди старших юношей 15-18 лет весь пьедестал завоевали сахалинские кендоисты: Ким Ман Ок - первый, Даниил Хван - второй и Ри Те Су - третий, в этой же категории бронзовую медаль завоевал Алексей Шевелев.

Таким образом, сахалинская команда стала безоговорочным победителем соревнований в общекомандном зачете, набрав 94 балла. На втором месте команда Республики Калмыкия. Третье место у Краснодарского края.