12 сентября 2017 г., 15:54

Верховный Суд России готовит изменения для сферы рыболовства

12 сентября в Верховном Суде РФ состоится заседание рабочей группы по обсуждению проекта постановления пленума Верховного Суда от 23 ноября 2010 года № 27. К участию в обсуждении приглашены представители Минсельхоза, Минприроды, Росрыболовства, ФСБ России, а также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Верховный Суд Российской Федерации намерен обсудить изменения в постановление пленума Верховного Суда «О практике рассмотрения дел, связанных с нарушением правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного, прибрежного и других видов рыболовства». Наряду с двумя другими постановлениями пленума ВС («О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»; «О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)» - этот документ является основой для судебного толкования важнейших норм уголовного и административного законодательства.

Проект постановления предусматривает возможность привлечения к административной ответственности не только за совершение административных правонарушений во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, но и в открытом море. Кроме того, в предлагаемом проекте постановления предусматривается порядок назначения одновременно с административным наказанием за административное правонарушение возмещения имущественного ущерба, включая его размер, сроки и порядок его возмещения.

- В 2016 году различными контрольными органами составлено больше 10 тысяч протоколов об административных правонарушениях в отношении рыбодобывающих предприятий. 70 % соответствующих постановлений оспаривались в судебных инстанциях, поэтому утверждение единообразной судебной практики по такого рода делам очень важно для наших предприятий, - заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Рыбная тема не сходит с повестки дня с приходом осени. Инвестиционные проекты в области рыболовства стали одной из ключевых тем на третьем Восточном экономическом форуме.