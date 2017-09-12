12 сентября 2017 г., 16:07

Сахалинец напал на знакомого и скрылся

Житель Невельского района заключен под стражу за разбой. Полицейские установили причастность 34-летнего мужчины из села Горнозаводск к нападению на знакомого, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

В конце июле подозреваемый, находясь в планировочном районе Луговое, напал на своего знакомого с применением насилия, опасного для жизни и похитил у него сотовый телефон и сумку с деньгами. В дальнейшем злоумышленник скрылся на автомобиле. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Потерпевший сообщил о случившемся в городское управление полиции. Оперативники установили местонахождение нападавшего. Он был задержан в Невельском районе. Известно, что мужчина склонен к потреблению наркотических средств.

В настоящее время злоумышленник, ранее уже судимый за кражу, находится под стражей.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.