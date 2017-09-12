Житель Буюклы побил односельчанина гвоздодером

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В Сахалинском областном суде ТИА «Острова» рассказали об организации работы органов судебной власти в период избирательной кампании. 10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
11 сентября 2017 года примерно в 19 часов 29-летний водитель автомобиля Toyota Camri двигался по улице Бульвара Дружбы в Холмске. В районе дома № 7, по предварительным данным, он совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который признан виновным в уклонении от административного надзора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Смирныховскому району житель села Буюклы подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Житель Невельского района заключен под стражу за разбой. Полицейские установили причастность 34-летнего мужчины из села Горнозаводск к нападению на знакомого, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
12 сентября в Верховном Суде РФ состоится заседание рабочей группы по обсуждению проекта постановления пленума Верховного Суда от 23 ноября 2010 года № 27. К участию в обсуждении приглашены представители Минсельхоза, Минприроды, Росрыболовства, ФСБ России, а также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Анапе проходят юбилейные 10-е Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В турнире принимает участие более 5 000 спортсменов, будет разыграно 700 медалей в 21 виде спорта, об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 13 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует ночью 13 сентября очень сильный дождь (50 миллиметров осадков и более за 12 часов), усиление ветра до 15-20 м/с на территории Южно-Курильского и Курильского районов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
В воскресенье, 17 сентября, центр технических видов спорта Сахалинской области приглашает всех желающих на второй фестиваль радиоуправляемых моделей, который состоится на аэродроме Пушистый. Как сообщили ТИА «Острова» организаторы, зрители увидят увлекательные экстремальные заезды автомобилей на радиоуправлении.
Вечером 11 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Холмскому городскому округу обратилась 40-летняя местная жительница. Она заявила, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил ценное имущество на сумму более 23 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
С 6 по 9 сентября в Находке Приморского края состоялся седьмой Всероссийский турнир по боксу, посвященный основанию поселка Ливадия, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском дворце спорта «Кристалл». В нем поучаствовали более 150 спортсменов из России, Индии и Таджикистана.
У пациентки углегорской больницы украли деньги из палаты. Углегорские полицейские задержали подозреваемую в краже, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В 11:10 из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстоит транспортировать 10-летнего пациента из Томари, сообщили ТИА «Острова» в управлени МЧС по Сахалинской области.
Сахалинский дворец спорта «Кристалл» продолжает набор детей на новый учебный год. Набор проводится в группы на бюджетной основе по спортивным направлениям: бокс (принимают детей с 10 лет) и тяжелая атлетика (принимают детей с 10 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортучреждении.
Студент Охинского филиала СахГу, член Российского Союза Молодежи Егор Шеховцев отправился на форум «Амурский кампус». Он стартовал 12 сентября в пригороде Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
Следственный отдел Охи расследует уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 2-х малолетних жительниц города. Составлен фоторобот подозреваемого, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Сахалинский государственный университет собирается подписать меморандум о сотрудничестве с японским университетом Гакусюин (Токио) уже в сентябре 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, японский вуз славится такими выпускниками как вице-премьер страны Таро Асо, режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, авангардная художница и певица Йоко Оно.
В Южно-Сахалинске за лето отремонтировали 10 километров дорог и 17 дворов. Такие данные были озвучены в ходе рабочего совещания при губернаторе региона, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
На отделении чир спорта в сахалинском дворце спорта «Кристалл» стартовала серия мастер-классов от одного из самых известных и опытных хореографов России и Европы – Дмитрия Черкозьянова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.
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Следственным отделом по Смирныховскому району житель села Буюклы подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Ранее сообщалось, что следственным отделом по Смирныховскому району в отношении 35-летнего жителя села Буюклы возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).
По версии следствия, днем 13 августа 2017 года подозреваемый проник в один из домов по улице Новой в селе Буюклы против воли проживающих в нем граждан. Имеющим при себе гвоздодером он нанес мужчине, живущем в данном доме, не менее двух ударов по голове, чем причинил ему телесные повреждения в виде рвано-ушибленных ран головы, которые квалифицируются как повреждения, причинившие легкий вред здоровью.
Учитывая изложенное, следственным отделом по Смирныховскому району в отношении вышеуказанного лица возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Расследование уголовного дела продолжается.
В Сахалинском областном суде ТИА «Острова» рассказали об организации работы органов судебной власти в период избирательной кампании. 10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
11 сентября 2017 года примерно в 19 часов 29-летний водитель автомобиля Toyota Camri двигался по улице Бульвара Дружбы в Холмске. В районе дома № 7, по предварительным данным, он совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который признан виновным в уклонении от административного надзора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Смирныховскому району житель села Буюклы подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Житель Невельского района заключен под стражу за разбой. Полицейские установили причастность 34-летнего мужчины из села Горнозаводск к нападению на знакомого, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
12 сентября в Верховном Суде РФ состоится заседание рабочей группы по обсуждению проекта постановления пленума Верховного Суда от 23 ноября 2010 года № 27. К участию в обсуждении приглашены представители Минсельхоза, Минприроды, Росрыболовства, ФСБ России, а также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Анапе проходят юбилейные 10-е Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В турнире принимает участие более 5 000 спортсменов, будет разыграно 700 медалей в 21 виде спорта, об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 13 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует ночью 13 сентября очень сильный дождь (50 миллиметров осадков и более за 12 часов), усиление ветра до 15-20 м/с на территории Южно-Курильского и Курильского районов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
В воскресенье, 17 сентября, центр технических видов спорта Сахалинской области приглашает всех желающих на второй фестиваль радиоуправляемых моделей, который состоится на аэродроме Пушистый. Как сообщили ТИА «Острова» организаторы, зрители увидят увлекательные экстремальные заезды автомобилей на радиоуправлении.
Вечером 11 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Холмскому городскому округу обратилась 40-летняя местная жительница. Она заявила, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил ценное имущество на сумму более 23 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
С 6 по 9 сентября в Находке Приморского края состоялся седьмой Всероссийский турнир по боксу, посвященный основанию поселка Ливадия, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском дворце спорта «Кристалл». В нем поучаствовали более 150 спортсменов из России, Индии и Таджикистана.
У пациентки углегорской больницы украли деньги из палаты. Углегорские полицейские задержали подозреваемую в краже, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В 11:10 из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстоит транспортировать 10-летнего пациента из Томари, сообщили ТИА «Острова» в управлени МЧС по Сахалинской области.
Сахалинский дворец спорта «Кристалл» продолжает набор детей на новый учебный год. Набор проводится в группы на бюджетной основе по спортивным направлениям: бокс (принимают детей с 10 лет) и тяжелая атлетика (принимают детей с 10 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортучреждении.
Студент Охинского филиала СахГу, член Российского Союза Молодежи Егор Шеховцев отправился на форум «Амурский кампус». Он стартовал 12 сентября в пригороде Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
Следственный отдел Охи расследует уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 2-х малолетних жительниц города. Составлен фоторобот подозреваемого, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Сахалинский государственный университет собирается подписать меморандум о сотрудничестве с японским университетом Гакусюин (Токио) уже в сентябре 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, японский вуз славится такими выпускниками как вице-премьер страны Таро Асо, режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, авангардная художница и певица Йоко Оно.
В Южно-Сахалинске за лето отремонтировали 10 километров дорог и 17 дворов. Такие данные были озвучены в ходе рабочего совещания при губернаторе региона, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
На отделении чир спорта в сахалинском дворце спорта «Кристалл» стартовала серия мастер-классов от одного из самых известных и опытных хореографов России и Европы – Дмитрия Черкозьянова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.
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