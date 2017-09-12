12 сентября 2017 г., 16:24

Житель Буюклы побил односельчанина гвоздодером

Следственным отделом по Смирныховскому району житель села Буюклы подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что следственным отделом по Смирныховскому району в отношении 35-летнего жителя села Буюклы возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

По версии следствия, днем 13 августа 2017 года подозреваемый проник в один из домов по улице Новой в селе Буюклы против воли проживающих в нем граждан. Имеющим при себе гвоздодером он нанес мужчине, живущем в данном доме, не менее двух ударов по голове, чем причинил ему телесные повреждения в виде рвано-ушибленных ран головы, которые квалифицируются как повреждения, причинившие легкий вред здоровью.

Учитывая изложенное, следственным отделом по Смирныховскому району в отношении вышеуказанного лица возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Расследование уголовного дела продолжается.