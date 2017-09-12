12 сентября 2017 г., 16:27

Жителя Шахтерска лишили свободы за уклонение от административного надзора

Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который признан виновным в уклонении от административного надзора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Суд первой инстанции установил, что виновный, в отношении которого был установлен административный надзор, достоверно зная о возложенных на него обязанностях и ограничениях, с целью уклонения от надзора не прибыл к избранному месту жительства после освобождения из исправительного учреждения в октябре 2015 года и не встал на учет.

Более того, с целью уклонения от надзора гражданин стал проживать по иному адресу, не сообщил о данном факте сотрудникам полиции.

Суд определил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком 6 месяцев за совершение данного преступления.

Поскольку с момента совершения преступления и до дня постановления приговора виновный осужден за совершение трех краж, двух грабежей, побои, по совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Не согласившись с данным приговором, сторона защиты обжаловала его в Сахалинский областной суд, приведя доводы о суровости назначенного наказания.

Но суд апелляционной инстанции, с учетом доводов прокурора, принимая во внимание наличие рецидива преступления, оставил приговор суда первой инстанции в силе.