12 сентября 2017 г., 16:32

В Холмске 7-летняя девочка попала под машину

11 сентября 2017 года примерно в 19 часов 29-летний водитель автомобиля Toyota Camri двигался по улице Бульвара Дружбы в Холмске. В районе дома № 7, по предварительным данным, он совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Ребенок двигался на велосипеде по дворовой территории. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

- Уважаемые родители! Госавтоинспекция Сахалинской области обращает ваше внимание, что во избежание несчастных случаев не следует оставлять детей без присмотра взрослых на проезжей части дороги и на дворовых территориях. С раннего возраста ребенка нужно обучать правилам поведения на улице, повышенному вниманию в отношении транспорта, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

За прошедшие сутки на территории Сахалинской области зарегистрированы 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек получили телесные повреждения.

Сотрудники ГИБДД на территории Южно-Сахалинска пресекли 4 факта управления водителями ТС в состоянии опьянения. Также пресечены 3 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление ТС.