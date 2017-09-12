Сахалинский областной суд проанализирует все «выборные» дела прошедшей кампании

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В Сахалинском областном суде ТИА «Острова» рассказали об организации работы органов судебной власти в период избирательной кампании. 10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
11 сентября 2017 года примерно в 19 часов 29-летний водитель автомобиля Toyota Camri двигался по улице Бульвара Дружбы в Холмске. В районе дома № 7, по предварительным данным, он совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который признан виновным в уклонении от административного надзора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Смирныховскому району житель села Буюклы подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Житель Невельского района заключен под стражу за разбой. Полицейские установили причастность 34-летнего мужчины из села Горнозаводск к нападению на знакомого, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
12 сентября в Верховном Суде РФ состоится заседание рабочей группы по обсуждению проекта постановления пленума Верховного Суда от 23 ноября 2010 года № 27. К участию в обсуждении приглашены представители Минсельхоза, Минприроды, Росрыболовства, ФСБ России, а также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Анапе проходят юбилейные 10-е Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В турнире принимает участие более 5 000 спортсменов, будет разыграно 700 медалей в 21 виде спорта, об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 13 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует ночью 13 сентября очень сильный дождь (50 миллиметров осадков и более за 12 часов), усиление ветра до 15-20 м/с на территории Южно-Курильского и Курильского районов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
В воскресенье, 17 сентября, центр технических видов спорта Сахалинской области приглашает всех желающих на второй фестиваль радиоуправляемых моделей, который состоится на аэродроме Пушистый. Как сообщили ТИА «Острова» организаторы, зрители увидят увлекательные экстремальные заезды автомобилей на радиоуправлении.
Вечером 11 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Холмскому городскому округу обратилась 40-летняя местная жительница. Она заявила, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил ценное имущество на сумму более 23 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
С 6 по 9 сентября в Находке Приморского края состоялся седьмой Всероссийский турнир по боксу, посвященный основанию поселка Ливадия, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском дворце спорта «Кристалл». В нем поучаствовали более 150 спортсменов из России, Индии и Таджикистана.
У пациентки углегорской больницы украли деньги из палаты. Углегорские полицейские задержали подозреваемую в краже, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В 11:10 из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстоит транспортировать 10-летнего пациента из Томари, сообщили ТИА «Острова» в управлени МЧС по Сахалинской области.
Сахалинский дворец спорта «Кристалл» продолжает набор детей на новый учебный год. Набор проводится в группы на бюджетной основе по спортивным направлениям: бокс (принимают детей с 10 лет) и тяжелая атлетика (принимают детей с 10 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортучреждении.
Студент Охинского филиала СахГу, член Российского Союза Молодежи Егор Шеховцев отправился на форум «Амурский кампус». Он стартовал 12 сентября в пригороде Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
Следственный отдел Охи расследует уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 2-х малолетних жительниц города. Составлен фоторобот подозреваемого, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Сахалинский государственный университет собирается подписать меморандум о сотрудничестве с японским университетом Гакусюин (Токио) уже в сентябре 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, японский вуз славится такими выпускниками как вице-премьер страны Таро Асо, режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, авангардная художница и певица Йоко Оно.
В Южно-Сахалинске за лето отремонтировали 10 километров дорог и 17 дворов. Такие данные были озвучены в ходе рабочего совещания при губернаторе региона, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
На отделении чир спорта в сахалинском дворце спорта «Кристалл» стартовала серия мастер-классов от одного из самых известных и опытных хореографов России и Европы – Дмитрия Черкозьянова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.
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В Сахалинском областном суде ТИА «Острова» рассказали об организации работы органов судебной власти в период избирательной кампании. 10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
Также в единый день голосования в Сахалинской области состоялись выборы депутатов Собрания Поронайского городского округа второго созыва, Собрания Томаринского городского округа седьмого созыва, Собрания Корсаковского городского округа шестого созыва, Собрания Северо-Курильского городского округа шестого созыва и дополнительные выборы депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска пятого созыва.
В целях обеспечения своевременной судебной защиты избирательных прав жителей Сахалинской области и региональных объединений политических партий Сахалинским областным судом проведены необходимые мероприятия по организации работы судов области в период избирательной компании 2017 года.
13 июля 2017 года президиумом Сахалинского областного суда утвержден план мероприятий по работе судов и судебных участков Сахалинской области в период подготовки и проведения вышеуказанных выборов.
Во исполнение плана мероприятий в районных и городских судах Сахалинской области, а также в судебных участках мировых судей была организована работа по своевременному рассмотрению жалоб, административных материалов, в том числе в выходные дни 2, 3, 9 и 10 сентября 2017 года.
Во избежание ошибок в применении норм материального и процессуального права при разрешении дел о защите избирательных прав граждан, Сахалинским областным судом была организована работа по изучению судьями, председателями районных и городских судов Сахалинской области изменений, внесенных в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в Закон Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области», норм главы 24 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, регулирующей производство по административным делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Правильное и своевременное разрешение дел по административным исковым заявлениям о нарушении избирательных прав обеспечивалось рассмотрением таких дел наиболее опытными судьями.
За весь период избирательной кампании по выборам депутатов в Сахалинскую областную Думу седьмого созыва Сахалинским областным судом рассмотрено 23 дела о защите избирательных прав и два административных исковых заявления указанной категории возвращены заявителям в связи с наличием недостатков, препятствующих принятию к производству суда.
Из 23 дел, рассмотренных по существу, 11 - проверены в апелляционном порядке Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской Федерации.
По муниципальным выборам в Сахалинской области районными (городскими) судами области рассмотрено 17 дел о защите избирательных прав, из которых по 13 - решения были обжалованы в судебную коллегию по административным делам Сахалинского областного суда.
Президиумом Сахалинского областного суда рассмотрены 2 кассационные жалобы.
Реализация плана мероприятий, утвержденного президиумом Сахалинского областного суда 13 июля 2017 года, позволили организовать рассмотрение административных дел по защите избирательных прав граждан Российской Федерации на высоком профессиональном уровне при неукоснительном соблюдении установленных законом сокращённых сроков их рассмотрения и немедленной доставки административных дел в Верховный Суд Российской Федерации для разрешения апелляционных жалоб.
За весь период избирательной кампании в Сахалинский областной суд не поступило ни одной жалобы на нарушения чьих-либо прав, связанных с организацией доступа к правосудию.
Судебной коллегией по административным делам Сахалинского областного суда по вышеуказанным избирательным кампаниям будет проведено обобщение судебной практики рассмотрения дел о защите избирательных прав, направленное на повышение качества отправления правосудия.
- Необходимо также отметить, что количество дел о защите избирательных прав, рассмотренных Сахалинским областным судом в период избирательной кампании 2017 года, значительно превышает количественные показатели рассмотрения дел в предыдущие избирательные кампании, и является одним из самых больших среди всех субъектов Российской Федерации, - сообщили в суде.
В Сахалинском областном суде ТИА «Острова» рассказали об организации работы органов судебной власти в период избирательной кампании. 10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
11 сентября 2017 года примерно в 19 часов 29-летний водитель автомобиля Toyota Camri двигался по улице Бульвара Дружбы в Холмске. В районе дома № 7, по предварительным данным, он совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который признан виновным в уклонении от административного надзора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Смирныховскому району житель села Буюклы подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Житель Невельского района заключен под стражу за разбой. Полицейские установили причастность 34-летнего мужчины из села Горнозаводск к нападению на знакомого, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
12 сентября в Верховном Суде РФ состоится заседание рабочей группы по обсуждению проекта постановления пленума Верховного Суда от 23 ноября 2010 года № 27. К участию в обсуждении приглашены представители Минсельхоза, Минприроды, Росрыболовства, ФСБ России, а также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Анапе проходят юбилейные 10-е Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В турнире принимает участие более 5 000 спортсменов, будет разыграно 700 медалей в 21 виде спорта, об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 13 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует ночью 13 сентября очень сильный дождь (50 миллиметров осадков и более за 12 часов), усиление ветра до 15-20 м/с на территории Южно-Курильского и Курильского районов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
В воскресенье, 17 сентября, центр технических видов спорта Сахалинской области приглашает всех желающих на второй фестиваль радиоуправляемых моделей, который состоится на аэродроме Пушистый. Как сообщили ТИА «Острова» организаторы, зрители увидят увлекательные экстремальные заезды автомобилей на радиоуправлении.
Вечером 11 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Холмскому городскому округу обратилась 40-летняя местная жительница. Она заявила, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил ценное имущество на сумму более 23 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
С 6 по 9 сентября в Находке Приморского края состоялся седьмой Всероссийский турнир по боксу, посвященный основанию поселка Ливадия, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском дворце спорта «Кристалл». В нем поучаствовали более 150 спортсменов из России, Индии и Таджикистана.
У пациентки углегорской больницы украли деньги из палаты. Углегорские полицейские задержали подозреваемую в краже, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В 11:10 из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстоит транспортировать 10-летнего пациента из Томари, сообщили ТИА «Острова» в управлени МЧС по Сахалинской области.
Сахалинский дворец спорта «Кристалл» продолжает набор детей на новый учебный год. Набор проводится в группы на бюджетной основе по спортивным направлениям: бокс (принимают детей с 10 лет) и тяжелая атлетика (принимают детей с 10 лет). Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортучреждении.
Студент Охинского филиала СахГу, член Российского Союза Молодежи Егор Шеховцев отправился на форум «Амурский кампус». Он стартовал 12 сентября в пригороде Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики региона.
Следственный отдел Охи расследует уголовное дело по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении 2-х малолетних жительниц города. Составлен фоторобот подозреваемого, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Сахалинский государственный университет собирается подписать меморандум о сотрудничестве с японским университетом Гакусюин (Токио) уже в сентябре 2017 года. Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахГУ, японский вуз славится такими выпускниками как вице-премьер страны Таро Асо, режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки, авангардная художница и певица Йоко Оно.
В Южно-Сахалинске за лето отремонтировали 10 километров дорог и 17 дворов. Такие данные были озвучены в ходе рабочего совещания при губернаторе региона, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
На отделении чир спорта в сахалинском дворце спорта «Кристалл» стартовала серия мастер-классов от одного из самых известных и опытных хореографов России и Европы – Дмитрия Черкозьянова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.
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