12 сентября 2017 г., 16:40

Сахалинский областной суд проанализирует все «выборные» дела прошедшей кампании

В Сахалинском областном суде ТИА «Острова» рассказали об организации работы органов судебной власти в период избирательной кампании. 10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

Также в единый день голосования в Сахалинской области состоялись выборы депутатов Собрания Поронайского городского округа второго созыва, Собрания Томаринского городского округа седьмого созыва, Собрания Корсаковского городского округа шестого созыва, Собрания Северо-Курильского городского округа шестого созыва и дополнительные выборы депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска пятого созыва.

В целях обеспечения своевременной судебной защиты избирательных прав жителей Сахалинской области и региональных объединений политических партий Сахалинским областным судом проведены необходимые мероприятия по организации работы судов области в период избирательной компании 2017 года.

13 июля 2017 года президиумом Сахалинского областного суда утвержден план мероприятий по работе судов и судебных участков Сахалинской области в период подготовки и проведения вышеуказанных выборов.

Во исполнение плана мероприятий в районных и городских судах Сахалинской области, а также в судебных участках мировых судей была организована работа по своевременному рассмотрению жалоб, административных материалов, в том числе в выходные дни 2, 3, 9 и 10 сентября 2017 года.

Во избежание ошибок в применении норм материального и процессуального права при разрешении дел о защите избирательных прав граждан, Сахалинским областным судом была организована работа по изучению судьями, председателями районных и городских судов Сахалинской области изменений, внесенных в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также в Закон Сахалинской области «О муниципальных выборах в Сахалинской области», норм главы 24 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, регулирующей производство по административным делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации.

Правильное и своевременное разрешение дел по административным исковым заявлениям о нарушении избирательных прав обеспечивалось рассмотрением таких дел наиболее опытными судьями.

За весь период избирательной кампании по выборам депутатов в Сахалинскую областную Думу седьмого созыва Сахалинским областным судом рассмотрено 23 дела о защите избирательных прав и два административных исковых заявления указанной категории возвращены заявителям в связи с наличием недостатков, препятствующих принятию к производству суда.

Из 23 дел, рассмотренных по существу, 11 - проверены в апелляционном порядке Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской Федерации.

По муниципальным выборам в Сахалинской области районными (городскими) судами области рассмотрено 17 дел о защите избирательных прав, из которых по 13 - решения были обжалованы в судебную коллегию по административным делам Сахалинского областного суда.

Президиумом Сахалинского областного суда рассмотрены 2 кассационные жалобы.

Реализация плана мероприятий, утвержденного президиумом Сахалинского областного суда 13 июля 2017 года, позволили организовать рассмотрение административных дел по защите избирательных прав граждан Российской Федерации на высоком профессиональном уровне при неукоснительном соблюдении установленных законом сокращённых сроков их рассмотрения и немедленной доставки административных дел в Верховный Суд Российской Федерации для разрешения апелляционных жалоб.

За весь период избирательной кампании в Сахалинский областной суд не поступило ни одной жалобы на нарушения чьих-либо прав, связанных с организацией доступа к правосудию.

Судебной коллегией по административным делам Сахалинского областного суда по вышеуказанным избирательным кампаниям будет проведено обобщение судебной практики рассмотрения дел о защите избирательных прав, направленное на повышение качества отправления правосудия.

- Необходимо также отметить, что количество дел о защите избирательных прав, рассмотренных Сахалинским областным судом в период избирательной кампании 2017 года, значительно превышает количественные показатели рассмотрения дел в предыдущие избирательные кампании, и является одним из самых больших среди всех субъектов Российской Федерации, - сообщили в суде.