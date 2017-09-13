В Чехов-центре покажут «Сказки Андерсена»

20 сентября в Черном зале Сахалинского Международного театрального центра им. А.П.Чехова состоится премьера спектакля для детей. Название постановки - «Сказки Андерсена» - говорит само за себя: на сцене театра покажут историю, поставленную по мотивам произведений великого датского сказочника, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

Режиссер Александр Агеев остановил свой выбор на трех историях: «В детской», «Снеговик» и «Свечи». По сюжету родители ушли в театр и оставили маленькую Аню дома с ее крестным, чтобы девочка не грустила, он решает устроить свой театр прямо в детской...

- Сказки Андерсена очень интересны, они побуждают ребенка смело фантазировать, - говорит режиссер-постановщик спектакля, главный режиссер Чехов-центра Александр Агеев. - У меня два сына и они сейчас в таком возрасте, когда воображение творит чудеса: поднятая с земли палка тут же становится саблей или ружьем, а покрывало, натянутое поверх стола, - тайным убежищем. Поэтому и в моем спектакле многое построено именно на этом.

В мае этого года в Чехов-центре прошла читка сказок Андерсена для третьеклассников школы № 7 в рамках проекта «Классный театр». Провели ее артисты, которые исполнят роли в будущем спектакле: Заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин и молодые актеры Ирина Женихова и Илья Романов. Последний, кстати, предстанет перед юными зрителями в роли самого датского сказочника. Художником-постановщиком «Сказок Андерсена» выступил главный художник театра Кирилл Пискунов, он придумал интересную сказочную декорацию и красочные костюмы.

Подробнее о наличии билетов можно узнать в кассах Чехов-центра по телефонам (4242) 42-52-62, 30-62-42.