Сахалинцев приглашают на тренировку перед «Кроссом нации»

13 сентября в городском парке состоится тренировка для участников всероссийского массового легкоатлетического забега «Кросс нации-2017». В Южно-Сахалинске забег состоится в эту субботу, 16 сентября, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

По оценкам организаторов, на старт выйдет более 2 500 участников.

- Всем, кто придет сегодня на тренировку, мы расскажем, как лучше подготовить и настроить организм за оставшиеся дни перед стартом. Какое выбрать питание, как распланировать нагрузку и тренировки, - отметил Роман Трубецкой. - Например, завтра лучше уже не заниматься, а в пятницу провести лишь 20-минутную разминку.

Для участников «Кросса нации» приготовлены различные дистанции. На 1 000 метров выйдут самые маленькие участники 8 лет и младше, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Дистанция в 4 километра обещает стать самой массовой, традиционно на нее выходит более тысячи участников. Также для взрослого населения приготовлены 6 км, 8 км, 12 км.

Тренировка состоится сегодня в 19:10 часов. Общий сбор в городском парке культуры и отдыха (около корабля на озере Верхнее). Подробная информация по телефону: 8-965-297-25-97.