13 сентября 2017 г., 10:10

В ПФР ответят на вопросы сахалинцев о проезде к месту отдыха и обратно

Неработающие пенсионеры-«северяне» могут получить консультации специалистов отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области по вопросам получения талонов для приобретения авиа- и железнодорожных билетов для проезда к месту отдыха и обратно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

В пятницу, 15 сентября, специалисты отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области проведут прямую телефонную линию по вопросам предоставления неработающим пенсионерам проездных документов (талонов), обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно на территории Российской Федерации.

Время прямой линии: с 10 до 12 часов. Телефоны: 8 (42-42) 49-55-90, 49-55-91, 49-55-92, 49-55-93.