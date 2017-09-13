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Новости
11:50   На Сахалин поставлено уже около 100 тысяч доз вакцины от гриппа 
                 На Сахалине и Курилах планируют охватить вакцинацией 200 000 человек. 65 тысяч из них – дети. По оценкам специалистов, это позволит существенно снизить риск превышения эпидпорога во время вспышки заболеваемости гриппом, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

11:40   Японская компания хочет участвовать в газификации Холмска 
                 В Холмске побывала делегация Японии по вопросам подготовки мастер-плана по эффективному использованию газа в Сахалинской области. В планах японцев – участие в большом инвестиционном проекте по всему Сахалину, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.

11:24   Сотрудника «Тепло-электросистем Северо-Курильского городского округа» подозревают в мошенничестве
                 Курильский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения и горюче-смазочных материалов муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

10:10   В ПФР ответят на вопросы сахалинцев о проезде к месту отдыха и обратно
                 Неработающие пенсионеры-«северяне» могут получить консультации специалистов отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области по вопросам получения талонов для приобретения авиа- и железнодорожных билетов для проезда к месту отдыха и обратно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

09:54   Сахалинцев приглашают на тренировку перед «Кроссом нации» 
                 13 сентября в городском парке состоится тренировка для участников всероссийского массового легкоатлетического забега «Кросс нации-2017». В Южно-Сахалинске забег состоится в эту субботу, 16 сентября, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

09:49   В Чехов-центре покажут «Сказки Андерсена» 
                 20 сентября в Черном зале Сахалинского Международного театрального центра им. А.П.Чехова состоится премьера спектакля для детей. Название постановки - «Сказки Андерсена» - говорит само за себя: на сцене театра покажут историю, поставленную по мотивам произведений великого датского сказочника, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

12 сентября
Сахалинский областной суд проанализирует все «выборные» дела прошедшей кампании
                 В Сахалинском областном суде ТИА «Острова» рассказали об организации работы органов судебной власти в период избирательной кампании. 10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

В Холмске 7-летняя девочка попала под машину
                 11 сентября 2017 года примерно в 19 часов 29-летний водитель автомобиля Toyota Camri двигался по улице Бульвара Дружбы в Холмске. В районе дома № 7, по предварительным данным, он совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Жителя Шахтерска лишили свободы за уклонение от административного надзора
                 Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который признан виновным в уклонении от административного надзора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Житель Буюклы побил односельчанина гвоздодером
                 Следственным отделом по Смирныховскому району житель села Буюклы подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Сахалинец напал на знакомого и скрылся
                 Житель Невельского района заключен под стражу за разбой. Полицейские установили причастность 34-летнего мужчины из села Горнозаводск к нападению на знакомого, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Верховный Суд России готовит изменения для сферы рыболовства
                 12 сентября в Верховном Суде РФ состоится заседание рабочей группы по обсуждению проекта постановления пленума Верховного Суда от 23 ноября 2010 года № 27. К участию в обсуждении приглашены представители Минсельхоза, Минприроды, Росрыболовства, ФСБ России, а также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сахалинские кендоисты стали победителями всероссийских соревнований 
                 В Анапе проходят юбилейные 10-е Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В турнире принимает участие более 5 000 спортсменов, будет разыграно 700 медалей в 21 виде спорта, об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

В Охинском районе сохраняется высокая пожарная опасность
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 13 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

На Курилы идет непогода
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует ночью 13 сентября очень сильный дождь (50 миллиметров осадков и более за 12 часов), усиление ветра до 15-20 м/с на территории Южно-Курильского и Курильского районов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

На Пушистом пройдет фестиваль радиоуправляемых моделей
                 В воскресенье, 17 сентября, центр технических видов спорта Сахалинской области приглашает всех желающих на второй фестиваль радиоуправляемых моделей, который состоится на аэродроме Пушистый. Как сообщили ТИА «Острова» организаторы, зрители увидят увлекательные экстремальные заезды автомобилей на радиоуправлении.

Житель Холмска ограбил уснувшую собутыльницу
                 Вечером 11 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Холмскому городскому округу обратилась 40-летняя местная жительница. Она заявила, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил ценное имущество на сумму более 23 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Сахалинские боксеры успешно выступили на Всероссийском турнире 
                 С 6 по 9 сентября в Находке Приморского края состоялся седьмой Всероссийский турнир по боксу, посвященный основанию поселка Ливадия, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском дворце спорта «Кристалл». В нем поучаствовали более 150 спортсменов из России, Индии и Таджикистана.

Соседка по палате оставила сахалинку без денег
                 У пациентки углегорской больницы украли деньги из палаты. Углегорские полицейские задержали подозреваемую в краже, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Из Томари в Южно-Сахалинск экстренно доставят ребенка на вертолете 
                 В 11:10 из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстоит транспортировать 10-летнего пациента из Томари, сообщили ТИА «Острова» в управлени МЧС по Сахалинской области.

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13 сентября 2017 г., 11:24

Сотрудника «Тепло-электросистем Северо-Курильского городского округа» подозревают в мошенничестве

Курильский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения и горюче-смазочных материалов муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Сотрудник подозревается в мошенничестве.

По версии следствия, в августе 2015 года у подозреваемого возник умысел на хищение денежных средств МП «ТЭС СК ГО» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения. Для хищения денег подозреваемый должен был использовать созданный им в 2012 году и являющийся фиктивным ИП «Косенко Н.В.», который согласно выписке из единого государственного реестра имел право реализовывать дизельное топливо, однако в наличии его никогда не имел.

Путем обмана подозреваемый убедил директора указанного предприятия о необходимости приобретения дизельного топлива для нужд объемом 29,1 тонны на сумму более 1 миллиона 367 тысяч рублей. Далее подозреваемый внес заведомо ложные сведения в товарную накладную и счет фактуру о приобретении дизельного топлива на указанную сумму, после чего создавая видимость законности документов о якобы обоснованном расходовании денежных средств, собственноручно выполнил подписи от имени Косенко Н.В. в документах, отражающих финансовые операции со средствами МП «ТЭС СК ГО».

На основании данных документов на расчетный счет  ИП «Косенко Н.В.» была перечислена оговоренная сумма денег. В дальнейшем подозреваемый приобрел у неустановленных лиц дизельное топливо за 580 тысяч рублей, которые в последующим перевел их, а остальной суммой денег в размере более 780 тысяч рублей распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время по  уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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Автор: Острова


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11:50   На Сахалин поставлено уже около 100 тысяч доз вакцины от гриппа 
                 На Сахалине и Курилах планируют охватить вакцинацией 200 000 человек. 65 тысяч из них – дети. По оценкам специалистов, это позволит существенно снизить риск превышения эпидпорога во время вспышки заболеваемости гриппом, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

11:40   Японская компания хочет участвовать в газификации Холмска 
                 В Холмске побывала делегация Японии по вопросам подготовки мастер-плана по эффективному использованию газа в Сахалинской области. В планах японцев – участие в большом инвестиционном проекте по всему Сахалину, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.

11:24   Сотрудника «Тепло-электросистем Северо-Курильского городского округа» подозревают в мошенничестве
                 Курильский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения и горюче-смазочных материалов муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

10:10   В ПФР ответят на вопросы сахалинцев о проезде к месту отдыха и обратно
                 Неработающие пенсионеры-«северяне» могут получить консультации специалистов отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области по вопросам получения талонов для приобретения авиа- и железнодорожных билетов для проезда к месту отдыха и обратно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

09:54   Сахалинцев приглашают на тренировку перед «Кроссом нации» 
                 13 сентября в городском парке состоится тренировка для участников всероссийского массового легкоатлетического забега «Кросс нации-2017». В Южно-Сахалинске забег состоится в эту субботу, 16 сентября, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

09:49   В Чехов-центре покажут «Сказки Андерсена» 
                 20 сентября в Черном зале Сахалинского Международного театрального центра им. А.П.Чехова состоится премьера спектакля для детей. Название постановки - «Сказки Андерсена» - говорит само за себя: на сцене театра покажут историю, поставленную по мотивам произведений великого датского сказочника, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

12 сентября
Сахалинский областной суд проанализирует все «выборные» дела прошедшей кампании
                 В Сахалинском областном суде ТИА «Острова» рассказали об организации работы органов судебной власти в период избирательной кампании. 10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

В Холмске 7-летняя девочка попала под машину
                 11 сентября 2017 года примерно в 19 часов 29-летний водитель автомобиля Toyota Camri двигался по улице Бульвара Дружбы в Холмске. В районе дома № 7, по предварительным данным, он совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Жителя Шахтерска лишили свободы за уклонение от административного надзора
                 Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который признан виновным в уклонении от административного надзора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Житель Буюклы побил односельчанина гвоздодером
                 Следственным отделом по Смирныховскому району житель села Буюклы подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Сахалинец напал на знакомого и скрылся
                 Житель Невельского района заключен под стражу за разбой. Полицейские установили причастность 34-летнего мужчины из села Горнозаводск к нападению на знакомого, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Верховный Суд России готовит изменения для сферы рыболовства
                 12 сентября в Верховном Суде РФ состоится заседание рабочей группы по обсуждению проекта постановления пленума Верховного Суда от 23 ноября 2010 года № 27. К участию в обсуждении приглашены представители Минсельхоза, Минприроды, Росрыболовства, ФСБ России, а также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сахалинские кендоисты стали победителями всероссийских соревнований 
                 В Анапе проходят юбилейные 10-е Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В турнире принимает участие более 5 000 спортсменов, будет разыграно 700 медалей в 21 виде спорта, об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

В Охинском районе сохраняется высокая пожарная опасность
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует высокую пожароопасность лесов на территории Охинского района. Угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается 13 сентября, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

На Курилы идет непогода
                 Сахалинское управление Росгидромета прогнозирует ночью 13 сентября очень сильный дождь (50 миллиметров осадков и более за 12 часов), усиление ветра до 15-20 м/с на территории Южно-Курильского и Курильского районов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

На Пушистом пройдет фестиваль радиоуправляемых моделей
                 В воскресенье, 17 сентября, центр технических видов спорта Сахалинской области приглашает всех желающих на второй фестиваль радиоуправляемых моделей, который состоится на аэродроме Пушистый. Как сообщили ТИА «Острова» организаторы, зрители увидят увлекательные экстремальные заезды автомобилей на радиоуправлении.

Житель Холмска ограбил уснувшую собутыльницу
                 Вечером 11 сентября в дежурную часть отдела МВД России по Холмскому городскому округу обратилась 40-летняя местная жительница. Она заявила, что неизвестный проник в ее квартиру и похитил ценное имущество на сумму более 23 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Сахалинские боксеры успешно выступили на Всероссийском турнире 
                 С 6 по 9 сентября в Находке Приморского края состоялся седьмой Всероссийский турнир по боксу, посвященный основанию поселка Ливадия, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском дворце спорта «Кристалл». В нем поучаствовали более 150 спортсменов из России, Индии и Таджикистана.

Соседка по палате оставила сахалинку без денег
                 У пациентки углегорской больницы украли деньги из палаты. Углегорские полицейские задержали подозреваемую в краже, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Из Томари в Южно-Сахалинск экстренно доставят ребенка на вертолете 
                 В 11:10 из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстоит транспортировать 10-летнего пациента из Томари, сообщили ТИА «Острова» в управлени МЧС по Сахалинской области.

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