13 сентября 2017 г., 11:24

Сотрудника «Тепло-электросистем Северо-Курильского городского округа» подозревают в мошенничестве

Курильский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения и горюче-смазочных материалов муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Сотрудник подозревается в мошенничестве.

По версии следствия, в августе 2015 года у подозреваемого возник умысел на хищение денежных средств МП «ТЭС СК ГО» путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения. Для хищения денег подозреваемый должен был использовать созданный им в 2012 году и являющийся фиктивным ИП «Косенко Н.В.», который согласно выписке из единого государственного реестра имел право реализовывать дизельное топливо, однако в наличии его никогда не имел.

Путем обмана подозреваемый убедил директора указанного предприятия о необходимости приобретения дизельного топлива для нужд объемом 29,1 тонны на сумму более 1 миллиона 367 тысяч рублей. Далее подозреваемый внес заведомо ложные сведения в товарную накладную и счет фактуру о приобретении дизельного топлива на указанную сумму, после чего создавая видимость законности документов о якобы обоснованном расходовании денежных средств, собственноручно выполнил подписи от имени Косенко Н.В. в документах, отражающих финансовые операции со средствами МП «ТЭС СК ГО».

На основании данных документов на расчетный счет ИП «Косенко Н.В.» была перечислена оговоренная сумма денег. В дальнейшем подозреваемый приобрел у неустановленных лиц дизельное топливо за 580 тысяч рублей, которые в последующим перевел их, а остальной суммой денег в размере более 780 тысяч рублей распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.