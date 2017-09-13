Японская компания хочет участвовать в газификации Холмска

В Холмске побывала делегация Японии по вопросам подготовки мастер-плана по эффективному использованию газа в Сахалинской области. В планах японцев - участие в большом инвестиционном проекте по всему Сахалину, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.

В Холмске рассматривается возможность установки приёмного терминала сжиженного природного газа, с которого газ, предположительно, будет поступать в местные котельные и социально-значимые объекты. Встреча японской делегации началась с совещания с главой округа Андреем Сухомесовым. Он подчеркнул, что в успешных переговорах заинтересованы все стороны, администрация предложила к рассмотрению три участка для осмотра под размещение на них производств: один около села Пятиречье и два в Холмске: на улицах Мичурина и Колхозной.

После совещания японская делегация посетила Холмский морской торговый порт. По итогам переговоров и осмотрам объектов японская делегация составит детальный план и вместе с Агентством по развитию энергетики и газификации Сахалинской области будет прорабатывать возможность вложения инвестиций в Холмский городской округ.

Японская Mitsui работает в России более 50 лет, с 1992 года участвует в разработке месторождений нефти и газа на Сахалине в составе проекта «Сахалин-2» и особое внимание уделяет вопросу проектирования и строительства третьей очереди завода СПГ в Пригородном.