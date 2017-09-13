На Сахалин поставлено уже около 100 тысяч доз вакцины от гриппа

На Сахалине и Курилах планируют охватить вакцинацией 200 000 человек. 65 тысяч из них - дети. По оценкам специалистов, это позволит существенно снизить риск превышения эпидпорога во время вспышки заболеваемости гриппом, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

- В поликлинике № 2 Южно-Сахалинска за две недели привито около 4 тысяч человек, до середины октября планируем охватить 12 тысяч, - привела статистику заведующая 2-м терапевтическим отделением медучреждения Наталия Романова. - Используется вакцина «Совигрипп». Прививку делают сейчас, чтобы сформировался специфический иммунитет, он сохраняется 9 месяцев.

Вакцинация от гриппа проводится бесплатно. Используются федеральные вакцины, поставленные в рамках национального календаря профилактических прививок и вакциной, приобретенной на средства регионального бюджета.

На территорию Сахалинской области уже поставлено 67,5 тысячи доз вакцины для взрослых, 28,5 тысячи доз для детей. Это около 50 % от запланированного объёма, оставшиеся партии препаратов доставят в ближайшее время.

- За счет средств регионального бюджета приобретено 10 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс». Она распределена во все медицинские организации для иммунизации детского населения в возрасте от 6 месяцев до 18 лет и беременных женщин, - сообщила референт отдела организации меди­цинской помощи министерства здравоохранения Сахалинской области Наталья Дырда.

Вместе с вакцинацией от гриппа специалисты рекомендуют сделать прививку от пневмококковой инфекции, она поможет избежать осложнений при пневмонии. Жители области с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, призывники, а также дети от 2 до 5 лет могут пройти эту иммунизацию в поликлиниках бесплатно.