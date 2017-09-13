13 сентября 2017 г., 13:26

Прокуратура добилась увольнения госслужащего сахалинского управления Ростехнадзора

Прокуратура Сахалинской области провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства сахалинским управлением Ростехнадзора, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

Установлено, что начальником отдела горного надзора и маркшейдерского контроля Ростехнадзора в 2014-2016 годах были предоставлены заведомо неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги за период 2013-2015 годов.

В частности, в справках о доходах за 2013-2015 годы не отражены сведения об имеющихся банковских счетах, на которых в указанном периоде размещены денежные средства на общую сумму не менее 1 миллиона рублей, доход от вкладов в банках в сумме более 150 тысяч рублей. В справке о доходах супруги не указаны сведения о принадлежащей ей на праве собственности квартире в Александровске-Сахалинском. Установлены иные факты предоставления неполных и недостоверных сведений.

В связи с этим прокурором Сахалинской области руководителю сахалинского управления Ростехнадзора внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии коррупции.

Несмотря на то, что в ходе рассмотрения представления на заседании комиссии установлена заведомость совершенного правонарушения, что является исключительным основанием для увольнения в связи с утратой доверия, на что было обращено внимание прокуратурой области, руководитель Ростехнадзора привлек должностное лицо к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

Не согласившись с данным решением, прокурор Сахалинской области направил иск в Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области о признании незаконным приказа руководителя Ростехнадзора и обязании привлечь чиновника к дисциплинарной ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия.

Суд, согласившись с доводами прокуратуры, удовлетворил заявленные требования в полном объеме.

Решение суда обжаловано ответчиком и третьим лицом в суд апелляционной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Сахалинского областного суда поддержала позицию прокурора Сахалинской области и оставила решение городского суда без изменения, а апелляционные жалобы ответчика и третьего лица без удовлетворения.

Во исполнение судебного решения начальник отдела горного надзора и маркшейдерского контроля Ростехнадзора уволен в связи с утратой доверия.