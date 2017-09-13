На Сахалине наращивают мощности по производству овощей закрытого грунта

В совхозе «Тепличный» в Южно-Сахалинске возводится новый блок теплиц площадью в два гектара. С ходом строительства ознакомился губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям юга Сахалина, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Новый блок - это четвертая очередь проекта по строительству тепличного комплекса, который реализуется на территории опережающего социально-экономического развития «Южная». Общая площадь - восемь гектаров. В настоящее время проект реализован на три четверти. На площади в шесть гектаров уже возведены современные теплицы. Они оснащены всеми необходимыми системами, обеспечивающими выращивание культуры в оптимальных условиях.

Аналогичные теплицы на площади в два гектара будут вскоре введены в строй. В декабре совхоз «Тепличный» ожидает первый урожай.

Реализация проекта позволит поднять урожайность овощей с 30 килограммов с квадратного метра до 60, а при использовании технологии искусственного досвечивания - свыше 100 килограммов.

- Благодаря проекту создается восемьдесят новых рабочих мест, - рассказал губернатору директор «Тепличного» Виктор Бутков. - Конструктивно-технологические решения позволяют более эффективно использовать тепловую энергию. Мы ожидаем, что увеличение налоговых отчислений после выхода объекта на проектную мощность составит около 20 % к уровню начала строительства. А рост объемов производства и реализации позволит снижать себестоимость и, как следствие, цены на нашу продукцию. Наше предприятие - единственное на Дальнем Востоке, осуществившее такой масштабный проект по модернизации тепличного хозяйства за последние четыре года. И сегодня мы являемся крупнейшим производителем овощной продукции в защищённом грунте в федеральном округе.

- С окончанием строительства и выходом производства на проектную мощность совхоз «Тепличный» будет обеспечивать около 70 % потребности жителей области в овощах закрытого грунта, - сказал Олег Кожемяко. - Остальное возьмут на себя другие хозяйства. Поэтому сегодня мы ставим перед хозяйством новые задачи на будущее. Среди них - строительство газовых котельных, возведение новых теплиц на площади в два гектара. В дальнейшем их можно будет расширить до четырех гектаров. На этих площадях можно будет выращивать цветы и ягодные культуры. В связи с наращиванием производства предприятию требуются кадры. Поэтому с помощью регионального ипотечного агентства необходимо решать вопрос о начале строительства жилья для молодых специалистов, которые придут работать в совхоз.

Следующий объект внимания губернатора - поля и картофелехранилища акционерного общества «Совхоз Южно-Сахалинский». Сейчас в хозяйстве ведется уборка «второго хлеба». В этом году картофель посадили на площади 555 гектаров.

- Урожайность нас радует, - сообщила генеральный директор Светлана Пахомова. - Она составляет около 26 тонн с одного гектара. Всего мы планируем получить примерно 14 тысяч тонн картофеля. Следует отметить, что в этом году хозяйство получило существенную поддержку со стороны областных властей. Благодаря этому мы смогли провести в полном объеме все необходимые работы, внести удобрения, и в итоге получили большой урожай. Поэтому и цена на нашу продукцию будет доступной для жителей области, около 20 рублей за килограмм.