13 сентября 2017 г., 14:27

Уголовное дело в отношении сахалинского наркополицейского прекратили

В отношении сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, сообщили ТИА «Острова» в областной полиции.

Ранее в СМИ сообщалось, что оперуполномоченный УКОН УМВД России по Сахалинской области подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. В частности, что обвиняемый осуществил через посредника вымогательство денежных средств в размере 150 тысяч рублей у гражданина, привлекаемого к уголовной ответственности, с целью переквалификации его уголовного дела на менее тяжкую статью.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что посредник - гражданин К. и потерпевший у которого вымогали деньги - гражданин Б., были знакомы. Оба они ранее судимы и являются потребителями наркотических средств. Достоверно зная, что в отношении Б. в суде рассматривается уголовное дело по обвинению в хранении наркотиков в особо крупном размере, К. сообщил, что у него есть знакомый сотрудник полиции, который за денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей сможет оказать влияние на судебный процесс и смягчить тому наказание.

Для того, чтобы Б. ему поверил, К. инсценировал несколько телефонных разговоров якобы с сотрудником полиции, в роли которого выступил его знакомый, а также указал Б. на действующего сотрудника, заявив, что именно ему будут перечислены деньги. К. достоверно знал, что это сотрудник УКОН УМВД, поскольку тот неоднократно его опрашивал по профессиональному роду деятельности.

Спустя некоторое время Б. начал подозревать, что его обманут и обратился в правоохранительные органы, указав на сотрудника полиции как на лицо, вымогавшее у него денежные средства.

В ходе расследования уголовного дела получены доказательства, которые свидетельствуют о непричастности сотрудника полиции к этому преступлению. Допрошены ряд свидетелей, указывающих на противоправные действия К., который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничеств.

В следственном управлении СК РФ по Сахалинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении сотрудника УКОН УМВД.

В отношении гражданина К. возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.