Уголовное дело в отношении сахалинского наркополицейского прекратили

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Правительство Сахалинской области предусмотрело преференции для получателей дальневосточных гектаров. Речь идет о понижении стоимости древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, сообщили ТИА «Острова» в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.
Корсаковские полицейские раскрыли угон дорогостоящей иномарки. Ранее в полицию обратился 32-летний житель областного центра. Он заявил, что неизвестный, применив к нему физическую силу, похитил автомобиль, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В селах Холмского городского округа продолжается обсуждение проектов, выдвигаемых по программе инициативного бюджетирования. На повторной встрече с жителями Пятиречья и Чапланово побывала рабочая группа администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Поронайские полицейские раскрыли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, вечером 12 сентября в отдел полиции поступило сообщение из реанимации местной больницы.
В отношении сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, сообщили ТИА «Острова» в областной полиции.
В совхозе «Тепличный» в Южно-Сахалинске возводится новый блок теплиц площадью в два гектара. С ходом строительства ознакомился губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям юга Сахалина, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Прокуратура Сахалинской области провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства сахалинским управлением Ростехнадзора, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
На Сахалине и Курилах планируют охватить вакцинацией 200 000 человек. 65 тысяч из них – дети. По оценкам специалистов, это позволит существенно снизить риск превышения эпидпорога во время вспышки заболеваемости гриппом, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
В Холмске побывала делегация Японии по вопросам подготовки мастер-плана по эффективному использованию газа в Сахалинской области. В планах японцев – участие в большом инвестиционном проекте по всему Сахалину, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.
Курильский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения и горюче-смазочных материалов муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Неработающие пенсионеры-«северяне» могут получить консультации специалистов отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области по вопросам получения талонов для приобретения авиа- и железнодорожных билетов для проезда к месту отдыха и обратно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
13 сентября в городском парке состоится тренировка для участников всероссийского массового легкоатлетического забега «Кросс нации-2017». В Южно-Сахалинске забег состоится в эту субботу, 16 сентября, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
20 сентября в Черном зале Сахалинского Международного театрального центра им. А.П.Чехова состоится премьера спектакля для детей. Название постановки - «Сказки Андерсена» - говорит само за себя: на сцене театра покажут историю, поставленную по мотивам произведений великого датского сказочника, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Сахалинский областной суд проанализирует все «выборные» дела прошедшей кампании
В Сахалинском областном суде ТИА «Острова» рассказали об организации работы органов судебной власти в период избирательной кампании. 10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
11 сентября 2017 года примерно в 19 часов 29-летний водитель автомобиля Toyota Camri двигался по улице Бульвара Дружбы в Холмске. В районе дома № 7, по предварительным данным, он совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который признан виновным в уклонении от административного надзора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Смирныховскому району житель села Буюклы подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Житель Невельского района заключен под стражу за разбой. Полицейские установили причастность 34-летнего мужчины из села Горнозаводск к нападению на знакомого, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
12 сентября в Верховном Суде РФ состоится заседание рабочей группы по обсуждению проекта постановления пленума Верховного Суда от 23 ноября 2010 года № 27. К участию в обсуждении приглашены представители Минсельхоза, Минприроды, Росрыболовства, ФСБ России, а также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Анапе проходят юбилейные 10-е Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В турнире принимает участие более 5 000 спортсменов, будет разыграно 700 медалей в 21 виде спорта, об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
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В отношении сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, сообщили ТИА «Острова» в областной полиции.
Ранее в СМИ сообщалось, что оперуполномоченный УКОН УМВД России по Сахалинской области подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. В частности, что обвиняемый осуществил через посредника вымогательство денежных средств в размере 150 тысяч рублей у гражданина, привлекаемого к уголовной ответственности, с целью переквалификации его уголовного дела на менее тяжкую статью.
В ходе расследования уголовного дела было установлено, что посредник - гражданин К. и потерпевший у которого вымогали деньги - гражданин Б., были знакомы. Оба они ранее судимы и являются потребителями наркотических средств. Достоверно зная, что в отношении Б. в суде рассматривается уголовное дело по обвинению в хранении наркотиков в особо крупном размере, К. сообщил, что у него есть знакомый сотрудник полиции, который за денежное вознаграждение в размере 150 тысяч рублей сможет оказать влияние на судебный процесс и смягчить тому наказание.
Для того, чтобы Б. ему поверил, К. инсценировал несколько телефонных разговоров якобы с сотрудником полиции, в роли которого выступил его знакомый, а также указал Б. на действующего сотрудника, заявив, что именно ему будут перечислены деньги. К. достоверно знал, что это сотрудник УКОН УМВД, поскольку тот неоднократно его опрашивал по профессиональному роду деятельности.
Спустя некоторое время Б. начал подозревать, что его обманут и обратился в правоохранительные органы, указав на сотрудника полиции как на лицо, вымогавшее у него денежные средства.
В ходе расследования уголовного дела получены доказательства, которые свидетельствуют о непричастности сотрудника полиции к этому преступлению. Допрошены ряд свидетелей, указывающих на противоправные действия К., который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничеств.
В следственном управлении СК РФ по Сахалинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении сотрудника УКОН УМВД.
В отношении гражданина К. возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
Правительство Сахалинской области предусмотрело преференции для получателей дальневосточных гектаров. Речь идет о понижении стоимости древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, сообщили ТИА «Острова» в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.
Корсаковские полицейские раскрыли угон дорогостоящей иномарки. Ранее в полицию обратился 32-летний житель областного центра. Он заявил, что неизвестный, применив к нему физическую силу, похитил автомобиль, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В селах Холмского городского округа продолжается обсуждение проектов, выдвигаемых по программе инициативного бюджетирования. На повторной встрече с жителями Пятиречья и Чапланово побывала рабочая группа администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Поронайские полицейские раскрыли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, вечером 12 сентября в отдел полиции поступило сообщение из реанимации местной больницы.
В отношении сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, сообщили ТИА «Острова» в областной полиции.
В совхозе «Тепличный» в Южно-Сахалинске возводится новый блок теплиц площадью в два гектара. С ходом строительства ознакомился губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям юга Сахалина, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Прокуратура Сахалинской области провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства сахалинским управлением Ростехнадзора, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
На Сахалине и Курилах планируют охватить вакцинацией 200 000 человек. 65 тысяч из них – дети. По оценкам специалистов, это позволит существенно снизить риск превышения эпидпорога во время вспышки заболеваемости гриппом, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
В Холмске побывала делегация Японии по вопросам подготовки мастер-плана по эффективному использованию газа в Сахалинской области. В планах японцев – участие в большом инвестиционном проекте по всему Сахалину, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.
Курильский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения и горюче-смазочных материалов муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Неработающие пенсионеры-«северяне» могут получить консультации специалистов отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области по вопросам получения талонов для приобретения авиа- и железнодорожных билетов для проезда к месту отдыха и обратно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
13 сентября в городском парке состоится тренировка для участников всероссийского массового легкоатлетического забега «Кросс нации-2017». В Южно-Сахалинске забег состоится в эту субботу, 16 сентября, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
20 сентября в Черном зале Сахалинского Международного театрального центра им. А.П.Чехова состоится премьера спектакля для детей. Название постановки - «Сказки Андерсена» - говорит само за себя: на сцене театра покажут историю, поставленную по мотивам произведений великого датского сказочника, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Сахалинский областной суд проанализирует все «выборные» дела прошедшей кампании
В Сахалинском областном суде ТИА «Острова» рассказали об организации работы органов судебной власти в период избирательной кампании. 10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
11 сентября 2017 года примерно в 19 часов 29-летний водитель автомобиля Toyota Camri двигался по улице Бульвара Дружбы в Холмске. В районе дома № 7, по предварительным данным, он совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который признан виновным в уклонении от административного надзора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Смирныховскому району житель села Буюклы подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Житель Невельского района заключен под стражу за разбой. Полицейские установили причастность 34-летнего мужчины из села Горнозаводск к нападению на знакомого, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
12 сентября в Верховном Суде РФ состоится заседание рабочей группы по обсуждению проекта постановления пленума Верховного Суда от 23 ноября 2010 года № 27. К участию в обсуждении приглашены представители Минсельхоза, Минприроды, Росрыболовства, ФСБ России, а также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Анапе проходят юбилейные 10-е Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В турнире принимает участие более 5 000 спортсменов, будет разыграно 700 медалей в 21 виде спорта, об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
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