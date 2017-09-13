13 сентября 2017 г., 14:39

Жительница Поронайска пырнула мужа ножом в пылу ссоры

Поронайские полицейские раскрыли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, вечером 12 сентября в отдел полиции поступило сообщение из реанимации местной больницы.

В отделение доставили 34-летнего мужчину. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение в область правой почки.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили причастность к деянию 25-летней местной жительницы, являющейся супругой потерпевшего.

Как стало известно, между супругами возник конфликт на бытовой почве. В ходе выяснения отношений мужчина угрожал гражданке расправой, после чего последняя нанесла потерпевшему ножом один удар в область спины.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.