Жительница Поронайска пырнула мужа ножом в пылу ссоры

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
Правительство Сахалинской области предусмотрело преференции для получателей дальневосточных гектаров. Речь идет о понижении стоимости древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, сообщили ТИА «Острова» в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.
Корсаковские полицейские раскрыли угон дорогостоящей иномарки. Ранее в полицию обратился 32-летний житель областного центра. Он заявил, что неизвестный, применив к нему физическую силу, похитил автомобиль, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В селах Холмского городского округа продолжается обсуждение проектов, выдвигаемых по программе инициативного бюджетирования. На повторной встрече с жителями Пятиречья и Чапланово побывала рабочая группа администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Поронайские полицейские раскрыли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, вечером 12 сентября в отдел полиции поступило сообщение из реанимации местной больницы.
В отношении сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, сообщили ТИА «Острова» в областной полиции.
В совхозе «Тепличный» в Южно-Сахалинске возводится новый блок теплиц площадью в два гектара. С ходом строительства ознакомился губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям юга Сахалина, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Прокуратура Сахалинской области провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства сахалинским управлением Ростехнадзора, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
На Сахалине и Курилах планируют охватить вакцинацией 200 000 человек. 65 тысяч из них – дети. По оценкам специалистов, это позволит существенно снизить риск превышения эпидпорога во время вспышки заболеваемости гриппом, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
В Холмске побывала делегация Японии по вопросам подготовки мастер-плана по эффективному использованию газа в Сахалинской области. В планах японцев – участие в большом инвестиционном проекте по всему Сахалину, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.
Курильский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения и горюче-смазочных материалов муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Неработающие пенсионеры-«северяне» могут получить консультации специалистов отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области по вопросам получения талонов для приобретения авиа- и железнодорожных билетов для проезда к месту отдыха и обратно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
13 сентября в городском парке состоится тренировка для участников всероссийского массового легкоатлетического забега «Кросс нации-2017». В Южно-Сахалинске забег состоится в эту субботу, 16 сентября, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
20 сентября в Черном зале Сахалинского Международного театрального центра им. А.П.Чехова состоится премьера спектакля для детей. Название постановки - «Сказки Андерсена» - говорит само за себя: на сцене театра покажут историю, поставленную по мотивам произведений великого датского сказочника, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Сахалинский областной суд проанализирует все «выборные» дела прошедшей кампании
В Сахалинском областном суде ТИА «Острова» рассказали об организации работы органов судебной власти в период избирательной кампании. 10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
11 сентября 2017 года примерно в 19 часов 29-летний водитель автомобиля Toyota Camri двигался по улице Бульвара Дружбы в Холмске. В районе дома № 7, по предварительным данным, он совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который признан виновным в уклонении от административного надзора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Смирныховскому району житель села Буюклы подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Житель Невельского района заключен под стражу за разбой. Полицейские установили причастность 34-летнего мужчины из села Горнозаводск к нападению на знакомого, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
12 сентября в Верховном Суде РФ состоится заседание рабочей группы по обсуждению проекта постановления пленума Верховного Суда от 23 ноября 2010 года № 27. К участию в обсуждении приглашены представители Минсельхоза, Минприроды, Росрыболовства, ФСБ России, а также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Анапе проходят юбилейные 10-е Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В турнире принимает участие более 5 000 спортсменов, будет разыграно 700 медалей в 21 виде спорта, об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
|Архив новостей
|
Поронайские полицейские раскрыли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, вечером 12 сентября в отдел полиции поступило сообщение из реанимации местной больницы.
В отделение доставили 34-летнего мужчину. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение в область правой почки.
В ходе разбирательства сотрудники полиции установили причастность к деянию 25-летней местной жительницы, являющейся супругой потерпевшего.
Как стало известно, между супругами возник конфликт на бытовой почве. В ходе выяснения отношений мужчина угрожал гражданке расправой, после чего последняя нанесла потерпевшему ножом один удар в область спины.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Правительство Сахалинской области предусмотрело преференции для получателей дальневосточных гектаров. Речь идет о понижении стоимости древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, сообщили ТИА «Острова» в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.
Корсаковские полицейские раскрыли угон дорогостоящей иномарки. Ранее в полицию обратился 32-летний житель областного центра. Он заявил, что неизвестный, применив к нему физическую силу, похитил автомобиль, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В селах Холмского городского округа продолжается обсуждение проектов, выдвигаемых по программе инициативного бюджетирования. На повторной встрече с жителями Пятиречья и Чапланово побывала рабочая группа администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Поронайские полицейские раскрыли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, вечером 12 сентября в отдел полиции поступило сообщение из реанимации местной больницы.
В отношении сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, сообщили ТИА «Острова» в областной полиции.
В совхозе «Тепличный» в Южно-Сахалинске возводится новый блок теплиц площадью в два гектара. С ходом строительства ознакомился губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям юга Сахалина, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Прокуратура Сахалинской области провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства сахалинским управлением Ростехнадзора, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
На Сахалине и Курилах планируют охватить вакцинацией 200 000 человек. 65 тысяч из них – дети. По оценкам специалистов, это позволит существенно снизить риск превышения эпидпорога во время вспышки заболеваемости гриппом, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
В Холмске побывала делегация Японии по вопросам подготовки мастер-плана по эффективному использованию газа в Сахалинской области. В планах японцев – участие в большом инвестиционном проекте по всему Сахалину, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.
Курильский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения и горюче-смазочных материалов муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Неработающие пенсионеры-«северяне» могут получить консультации специалистов отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области по вопросам получения талонов для приобретения авиа- и железнодорожных билетов для проезда к месту отдыха и обратно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
13 сентября в городском парке состоится тренировка для участников всероссийского массового легкоатлетического забега «Кросс нации-2017». В Южно-Сахалинске забег состоится в эту субботу, 16 сентября, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
20 сентября в Черном зале Сахалинского Международного театрального центра им. А.П.Чехова состоится премьера спектакля для детей. Название постановки - «Сказки Андерсена» - говорит само за себя: на сцене театра покажут историю, поставленную по мотивам произведений великого датского сказочника, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
Сахалинский областной суд проанализирует все «выборные» дела прошедшей кампании
В Сахалинском областном суде ТИА «Острова» рассказали об организации работы органов судебной власти в период избирательной кампании. 10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.
11 сентября 2017 года примерно в 19 часов 29-летний водитель автомобиля Toyota Camri двигался по улице Бульвара Дружбы в Холмске. В районе дома № 7, по предварительным данным, он совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который признан виновным в уклонении от административного надзора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Смирныховскому району житель села Буюклы подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Житель Невельского района заключен под стражу за разбой. Полицейские установили причастность 34-летнего мужчины из села Горнозаводск к нападению на знакомого, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
12 сентября в Верховном Суде РФ состоится заседание рабочей группы по обсуждению проекта постановления пленума Верховного Суда от 23 ноября 2010 года № 27. К участию в обсуждении приглашены представители Минсельхоза, Минприроды, Росрыболовства, ФСБ России, а также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Анапе проходят юбилейные 10-е Всероссийские юношеские Игры боевых искусств. В турнире принимает участие более 5 000 спортсменов, будет разыграно 700 медалей в 21 виде спорта, об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Анивчанин, анивчанка, анивчане. Стыдно информационному ...
Интересно очень что будет дальше? Мало информации у ...
Интересно,куда смотрят родители этих детей. Их вообще ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru