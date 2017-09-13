Стадион, спортклуб и баня: жители Пятиречья и Чапланово обсудили социально значимые проекты

В селах Холмского городского округа продолжается обсуждение проектов, выдвигаемых по программе инициативного бюджетирования. На повторной встрече с жителями Пятиречья и Чапланово побывала рабочая группа администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

Жители Пятиречья продемонстрировали активную заинтересованность в возможности получить 3 миллиона рублей на реализацию своего проекта по благоустройству и развитию села. В небольшом здании библиотеки собралось около 20 человек. Основными направлениями деятельности сельчане определили строительство стадиона и детско-спортивной площадки на улице Новой. Современный оборудованный стадион мог бы решить многие проблемы села, став не только местом для занятий спортом, организации соревнований, но и местом для проведения массовых культурных мероприятий.

В свою очередь жители Чапланово наметили для себя организацию спортивного клуба и строительство общественной бани.

Рабочая группа пообщалась с жителями, обсудила детали проектов, а также осмотрела участки, на которых планируется разместить заявленные объекты.

В конце сентября состоятся итоговые встречи с участием представителей министерства финансов Сахалинской области, на которых сельчане голосованием, с учётом явки не менее 10 % от общего количества населения, должны будут определиться с проектом приоритетной значимости.