Владельцы дальневосточных гектаров на Сахалине получат древесину по сниженной цене

Правительство Сахалинской области предусмотрело преференции для получателей дальневосточных гектаров. Речь идет о понижении стоимости древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, сообщили ТИА «Острова» в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.



Правительство Сахалинской области предусмотрело преференции для получателей дальневосточных гектаров. Речь идет о понижении стоимости древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, сообщили ТИА «Острова» в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.

Корсаковец после конфликта в баре побил собутыльника и угнал его машину

Корсаковские полицейские раскрыли угон дорогостоящей иномарки. Ранее в полицию обратился 32-летний житель областного центра. Он заявил, что неизвестный, применив к нему физическую силу, похитил автомобиль, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



Корсаковские полицейские раскрыли угон дорогостоящей иномарки. Ранее в полицию обратился 32-летний житель областного центра. Он заявил, что неизвестный, применив к нему физическую силу, похитил автомобиль, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Стадион, спортклуб и баня: жители Пятиречья и Чапланово обсудили социально значимые проекты

В селах Холмского городского округа продолжается обсуждение проектов, выдвигаемых по программе инициативного бюджетирования. На повторной встрече с жителями Пятиречья и Чапланово побывала рабочая группа администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.



В селах Холмского городского округа продолжается обсуждение проектов, выдвигаемых по программе инициативного бюджетирования. На повторной встрече с жителями Пятиречья и Чапланово побывала рабочая группа администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

Жительница Поронайска пырнула мужа ножом в пылу ссоры

Поронайские полицейские раскрыли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, вечером 12 сентября в отдел полиции поступило сообщение из реанимации местной больницы.



Поронайские полицейские раскрыли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, вечером 12 сентября в отдел полиции поступило сообщение из реанимации местной больницы.

Уголовное дело в отношении сахалинского наркополицейского прекратили

В отношении сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, сообщили ТИА «Острова» в областной полиции.



В отношении сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, сообщили ТИА «Острова» в областной полиции.

На Сахалине наращивают мощности по производству овощей закрытого грунта

В совхозе «Тепличный» в Южно-Сахалинске возводится новый блок теплиц площадью в два гектара. С ходом строительства ознакомился губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям юга Сахалина, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.



В совхозе «Тепличный» в Южно-Сахалинске возводится новый блок теплиц площадью в два гектара. С ходом строительства ознакомился губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям юга Сахалина, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Прокуратура добилась увольнения госслужащего сахалинского управления Ростехнадзора

Прокуратура Сахалинской области провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства сахалинским управлением Ростехнадзора, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.



Прокуратура Сахалинской области провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства сахалинским управлением Ростехнадзора, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

На Сахалин поставлено уже около 100 тысяч доз вакцины от гриппа

На Сахалине и Курилах планируют охватить вакцинацией 200 000 человек. 65 тысяч из них – дети. По оценкам специалистов, это позволит существенно снизить риск превышения эпидпорога во время вспышки заболеваемости гриппом, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.



На Сахалине и Курилах планируют охватить вакцинацией 200 000 человек. 65 тысяч из них – дети. По оценкам специалистов, это позволит существенно снизить риск превышения эпидпорога во время вспышки заболеваемости гриппом, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Японская компания хочет участвовать в газификации Холмска

В Холмске побывала делегация Японии по вопросам подготовки мастер-плана по эффективному использованию газа в Сахалинской области. В планах японцев – участие в большом инвестиционном проекте по всему Сахалину, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.



В Холмске побывала делегация Японии по вопросам подготовки мастер-плана по эффективному использованию газа в Сахалинской области. В планах японцев – участие в большом инвестиционном проекте по всему Сахалину, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.

Сотрудника «Тепло-электросистем Северо-Курильского городского округа» подозревают в мошенничестве

Курильский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения и горюче-смазочных материалов муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.



Курильский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения и горюче-смазочных материалов муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В ПФР ответят на вопросы сахалинцев о проезде к месту отдыха и обратно

Неработающие пенсионеры-«северяне» могут получить консультации специалистов отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области по вопросам получения талонов для приобретения авиа- и железнодорожных билетов для проезда к месту отдыха и обратно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.



Неработающие пенсионеры-«северяне» могут получить консультации специалистов отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области по вопросам получения талонов для приобретения авиа- и железнодорожных билетов для проезда к месту отдыха и обратно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сахалинцев приглашают на тренировку перед «Кроссом нации»

13 сентября в городском парке состоится тренировка для участников всероссийского массового легкоатлетического забега «Кросс нации-2017». В Южно-Сахалинске забег состоится в эту субботу, 16 сентября, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.



13 сентября в городском парке состоится тренировка для участников всероссийского массового легкоатлетического забега «Кросс нации-2017». В Южно-Сахалинске забег состоится в эту субботу, 16 сентября, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

В Чехов-центре покажут «Сказки Андерсена»

20 сентября в Черном зале Сахалинского Международного театрального центра им. А.П.Чехова состоится премьера спектакля для детей. Название постановки - «Сказки Андерсена» - говорит само за себя: на сцене театра покажут историю, поставленную по мотивам произведений великого датского сказочника, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.



20 сентября в Черном зале Сахалинского Международного театрального центра им. А.П.Чехова состоится премьера спектакля для детей. Название постановки - «Сказки Андерсена» - говорит само за себя: на сцене театра покажут историю, поставленную по мотивам произведений великого датского сказочника, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.



Сахалинский областной суд проанализирует все «выборные» дела прошедшей кампании

В Сахалинском областном суде ТИА «Острова» рассказали об организации работы органов судебной власти в период избирательной кампании. 10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.



В Сахалинском областном суде ТИА «Острова» рассказали об организации работы органов судебной власти в период избирательной кампании. 10 сентября 2017 года проведены выборы депутатов Сахалинской областной Думы седьмого созыва.

В Холмске 7-летняя девочка попала под машину

11 сентября 2017 года примерно в 19 часов 29-летний водитель автомобиля Toyota Camri двигался по улице Бульвара Дружбы в Холмске. В районе дома № 7, по предварительным данным, он совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



11 сентября 2017 года примерно в 19 часов 29-летний водитель автомобиля Toyota Camri двигался по улице Бульвара Дружбы в Холмске. В районе дома № 7, по предварительным данным, он совершил наезд на 7-летнюю девочку, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Жителя Шахтерска лишили свободы за уклонение от административного надзора

Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который признан виновным в уклонении от административного надзора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.



Углегорский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который признан виновным в уклонении от административного надзора. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Житель Буюклы побил односельчанина гвоздодером

Следственным отделом по Смирныховскому району житель села Буюклы подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.



Следственным отделом по Смирныховскому району житель села Буюклы подозревается в причинении легкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Сахалинец напал на знакомого и скрылся

Житель Невельского района заключен под стражу за разбой. Полицейские установили причастность 34-летнего мужчины из села Горнозаводск к нападению на знакомого, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



Житель Невельского района заключен под стражу за разбой. Полицейские установили причастность 34-летнего мужчины из села Горнозаводск к нападению на знакомого, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Верховный Суд России готовит изменения для сферы рыболовства

12 сентября в Верховном Суде РФ состоится заседание рабочей группы по обсуждению проекта постановления пленума Верховного Суда от 23 ноября 2010 года № 27. К участию в обсуждении приглашены представители Минсельхоза, Минприроды, Росрыболовства, ФСБ России, а также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, сообщает РИА «Восток-Медиа».



12 сентября в Верховном Суде РФ состоится заседание рабочей группы по обсуждению проекта постановления пленума Верховного Суда от 23 ноября 2010 года № 27. К участию в обсуждении приглашены представители Минсельхоза, Минприроды, Росрыболовства, ФСБ России, а также президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, сообщает РИА «Восток-Медиа».