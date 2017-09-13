13 сентября 2017 г., 15:01

Владельцы дальневосточных гектаров на Сахалине получат древесину по сниженной цене

Правительство Сахалинской области предусмотрело преференции для получателей дальневосточных гектаров. Речь идет о понижении стоимости древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, сообщили ТИА «Острова» в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.

Ставки платы снижены по договорам купли-продажи лесных насаждений в целях заготовки древесины для собственных нужд (строительство индивидуального жилого дома, строительство либо ремонт хозяйственных построек). Теперь кубометр деловой древесины лиственницы обойдется получателям дальневосточного гектара в 150 рублей, ели и пихты - в 170 рублей. До этого куб стоил 200 рублей и 250 рублей соответственно.

Для строительства индивидуального жилого дома жители области могут заготовить до 150 кубических метров деловой древесины раз в 10 лет. Для строительства надворных хозяйственных построек - до 50 кубов один раз в 25 лет. Для ремонта дома или надворных построек - до 25 кубов один раз в 3 года. Для многодетных семей установлены повышенные нормативы (на строительство дома - до 200 кбм, хозпостроек - до 75 кбм).

Как рассказала начальник отдела организации использования лесов и земельных отношений областного минлесхоза Оксана Печеркина, в прошлом году правом заготовить деловую древесину воспользовалось 30 граждан. Общий объем заготовки составил более 6 тысяч кбм. По данным на 1 июля 2017 года уже заключено 13 договоров (объем заготовки - более 2 тысячи кбм).