13 сентября 2017 г., 15:33

Кадастровая палата проведет лекцию с участниками сахалинского рынка

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области организует консультационную встречу с участниками рынка кадастровых отношений на тему: «Актуальные вопросы кадастрового учета объектов капитального строительства: требования к подготовке технических планов с учетом действующего законодательства в сфере государственной регистрации и кадастрового учета объектов недвижимости». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

Дата и время проведения лекции: 25.09.2017, 12:00-13:00.

Место проведения: Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, 39, корп. «В», каб. 107.

Для принятия участия в данном мероприятии необходимо подать заявку на участие одним из способов:

- почтой по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корп. «В»;

- лично по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корп. «В», каб. 320 (приемная);

- по адресу электронной почты: press@65.kadastr.ru;

- по телефону: (4242) 50-10-11.

Предоставление услуги по организации и проведению лекций в сфере регистрации прав и кадастрового учета осуществляется на платной основе и составляет 700 рублей (в том числе с НДС).

Оплату необходимо произвести на лицевой счет Кадастровой палаты не позднее, чем за 5 календарных дней до начала оказания услуги. Копию документа, подтверждающего оплату, необходимо в течение двух календарных дней с даты оплаты направить на адрес электронной почты: press@65.kadastr.ru.

В Кадастровой палате сообщают - свои предложения по темам лекций и консультационных семинаров, а так же интересующие вопросы можно направлять заранее на вышеуказанный электронный адрес, либо по факсу (4242) 50-10-11.