В Южно-Сахалинске, Корсакове и Невельске пройдут концерты в рамках российско-японского джазового фестиваля

На Сахалине с 17 по 19 сентября пройдет российско-японский джазовый фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Jazz». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.

17 сентября в 18 часов в Корсакове на сцене КДЦ «Океан» выступит известный отечественный джазмен, Народный артист России Игорь Бутман вместе с Московским джазовым оркестром.

18 сентября в 19 часов в Южно-Сахалинске состоится концерт с участием Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, Вадима Эйленкрига (труба) и группы «Eilenkrig Crew», а также квартета «Ken Ota» из Японии. Его проведут в Чехов-центре.

Билеты на концерт продаются в кассе Сахалинской филармонии: улица Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода», телефон (4242) 30-41-04, время работы кассы с 10:00 до 19:00 (без выходных).

19 сентября в Невельске в РДК им. Г. И. Невельского в 18:00 в рамках российско-японского джазового фестиваля выступит трио Олега Аккуратова при участии Игоря Бутмана, а также квартет «Kazumi Watanabe» из Японии и секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой.

Народный артист России Игорь Бутман - известнейший российский джазовый музыкант, саксофонист, обладатель многочисленных премий и наград, продюсер международных фестивалей «Триумф Джаза» и «Акваджаз», владелец российско-американского джазового лейбла Butman Musiс. Игорь Бутман с 2012 года возглавляет Московский джазовый оркестр. За годы своей творческой деятельности выступал на лучших концертных площадках России и мира.

Вадим Эйленкриг - джазовый музыкант, трубач и телеведущий, который сотрудничал со многими звездами мирового джаза. Секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой - это новый проект, в состав которого входят музыканты высокого уровня, уже давно заявившие о себе на мировой джазовой сцене.

Квартеты «Ken Ota» и «Kazumi Watanabe» - являются одними из ведущих джазовых коллективов Японии.