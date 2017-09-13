Следствие просит сахалинцев помочь в раскрытии убийства мужчины

7 августа на обочине дороги Вахрушев - Поронайск было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По факту возбудили уголовное дело. Сахалинцев, обладающих информацией о преступлении, просят обратиться к следователям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Согласно заключению судебно-медицинского исследования на трупе имелись телесные повреждения в виде тупой травмы шеи с переломом дужки подъязычной кости, щитовидного хряща и закрытой тупой травмы грудной клетки с переломом грудины и ребер.

На трупе находилась одежда: черная куртка на синтепоне, черная трикотажная футболка, черные спортивные брюки, синие носки, коричневые кроссовки.

Ввиду выраженного гнилостного изменения трупа описать черты лица мужчины не представляется возможным. Возраст - примерно 35 лет, длина тела 177 сантиметров, русые короткие волосы.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о совершенном преступлении, просьба сообщить: в следственный отдел по Поронайску - (код города 42431) тел. 5-53-31, 5-55-05 или в дежурную часть полиции.

Анонимность сообщения гарантируется.