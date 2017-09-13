Собутыльник ранил южносахалинца в грудь и скрылся

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Руководитель следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Заболиченко проведет личный прием жителей Южно-Курильска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
14 сентября в 19:30 на телеканалах «ОТВ - Сахалин» и «ОТВ - Домашний» в третий раз выйдет специальный проект «Разговор с губернатором». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины без определенного места жительства. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении, тело обнаружили вечером 9 сентября.
Сотрудники холмской Госавтоинспекциипровели пропагандистскую акцию «Ребенок – главный пассажир!», целью которой стало привлечение внимания водителей к соблюдению ПДД, а именно – к правилам перевозки детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В областном центре полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. 9 сентября стражам порядка сообщили, что 38-летнего жителя планировочного района Дальнее срочно госпитализировали на скорой, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
7 августа на обочине дороги Вахрушев – Поронайск было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По факту возбудили уголовное дело. Сахалинцев, обладающих информацией о преступлении, просят обратиться к следователям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
На Сахалине с 17 по 19 сентября пройдет российско-японский джазовый фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Jazz». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области организует консультационную встречу с участниками рынка кадастровых отношений на тему: «Актуальные вопросы кадастрового учета объектов капитального строительства: требования к подготовке технических планов с учетом действующего законодательства в сфере государственной регистрации и кадастрового учета объектов недвижимости». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
Правительство Сахалинской области предусмотрело преференции для получателей дальневосточных гектаров. Речь идет о понижении стоимости древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, сообщили ТИА «Острова» в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.
Корсаковские полицейские раскрыли угон дорогостоящей иномарки. Ранее в полицию обратился 32-летний житель областного центра. Он заявил, что неизвестный, применив к нему физическую силу, похитил автомобиль, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В селах Холмского городского округа продолжается обсуждение проектов, выдвигаемых по программе инициативного бюджетирования. На повторной встрече с жителями Пятиречья и Чапланово побывала рабочая группа администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Поронайские полицейские раскрыли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, вечером 12 сентября в отдел полиции поступило сообщение из реанимации местной больницы.
В отношении сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, сообщили ТИА «Острова» в областной полиции.
В совхозе «Тепличный» в Южно-Сахалинске возводится новый блок теплиц площадью в два гектара. С ходом строительства ознакомился губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям юга Сахалина, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Прокуратура Сахалинской области провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства сахалинским управлением Ростехнадзора, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
На Сахалине и Курилах планируют охватить вакцинацией 200 000 человек. 65 тысяч из них – дети. По оценкам специалистов, это позволит существенно снизить риск превышения эпидпорога во время вспышки заболеваемости гриппом, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
В Холмске побывала делегация Японии по вопросам подготовки мастер-плана по эффективному использованию газа в Сахалинской области. В планах японцев – участие в большом инвестиционном проекте по всему Сахалину, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.
Курильский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения и горюче-смазочных материалов муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Неработающие пенсионеры-«северяне» могут получить консультации специалистов отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области по вопросам получения талонов для приобретения авиа- и железнодорожных билетов для проезда к месту отдыха и обратно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
13 сентября в городском парке состоится тренировка для участников всероссийского массового легкоатлетического забега «Кросс нации-2017». В Южно-Сахалинске забег состоится в эту субботу, 16 сентября, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
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В областном центре полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. 9 сентября стражам порядка сообщили, что 38-летнего жителя планировочного района Дальнее срочно госпитализировали на скорой, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В дальнейшем у него диагностировали проникающее ранение грудной клетки справа, пневмоторакс и геморрагический шок.
В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что во время распития алкогольных напитков между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт. В ходе выяснения отношений мужчина ранил потерпевшего в грудь, после чего скрылся в неизвестном направлении. Потерпевший вышел из дома во двор, где его заметили очевидцы, которые вызвали карету скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, ранее судимый за кражу, задержан.
Руководитель следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Заболиченко проведет личный прием жителей Южно-Курильска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
14 сентября в 19:30 на телеканалах «ОТВ - Сахалин» и «ОТВ - Домашний» в третий раз выйдет специальный проект «Разговор с губернатором». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины без определенного места жительства. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении, тело обнаружили вечером 9 сентября.
Сотрудники холмской Госавтоинспекциипровели пропагандистскую акцию «Ребенок – главный пассажир!», целью которой стало привлечение внимания водителей к соблюдению ПДД, а именно – к правилам перевозки детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В областном центре полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. 9 сентября стражам порядка сообщили, что 38-летнего жителя планировочного района Дальнее срочно госпитализировали на скорой, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
7 августа на обочине дороги Вахрушев – Поронайск было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По факту возбудили уголовное дело. Сахалинцев, обладающих информацией о преступлении, просят обратиться к следователям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
На Сахалине с 17 по 19 сентября пройдет российско-японский джазовый фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Jazz». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области организует консультационную встречу с участниками рынка кадастровых отношений на тему: «Актуальные вопросы кадастрового учета объектов капитального строительства: требования к подготовке технических планов с учетом действующего законодательства в сфере государственной регистрации и кадастрового учета объектов недвижимости». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
Правительство Сахалинской области предусмотрело преференции для получателей дальневосточных гектаров. Речь идет о понижении стоимости древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, сообщили ТИА «Острова» в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.
Корсаковские полицейские раскрыли угон дорогостоящей иномарки. Ранее в полицию обратился 32-летний житель областного центра. Он заявил, что неизвестный, применив к нему физическую силу, похитил автомобиль, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
В селах Холмского городского округа продолжается обсуждение проектов, выдвигаемых по программе инициативного бюджетирования. На повторной встрече с жителями Пятиречья и Чапланово побывала рабочая группа администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.
Поронайские полицейские раскрыли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, вечером 12 сентября в отдел полиции поступило сообщение из реанимации местной больницы.
В отношении сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, сообщили ТИА «Острова» в областной полиции.
В совхозе «Тепличный» в Южно-Сахалинске возводится новый блок теплиц площадью в два гектара. С ходом строительства ознакомился губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям юга Сахалина, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Прокуратура Сахалинской области провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства сахалинским управлением Ростехнадзора, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
На Сахалине и Курилах планируют охватить вакцинацией 200 000 человек. 65 тысяч из них – дети. По оценкам специалистов, это позволит существенно снизить риск превышения эпидпорога во время вспышки заболеваемости гриппом, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
В Холмске побывала делегация Японии по вопросам подготовки мастер-плана по эффективному использованию газа в Сахалинской области. В планах японцев – участие в большом инвестиционном проекте по всему Сахалину, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.
Курильский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения и горюче-смазочных материалов муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Неработающие пенсионеры-«северяне» могут получить консультации специалистов отделения Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области по вопросам получения талонов для приобретения авиа- и железнодорожных билетов для проезда к месту отдыха и обратно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
13 сентября в городском парке состоится тренировка для участников всероссийского массового легкоатлетического забега «Кросс нации-2017». В Южно-Сахалинске забег состоится в эту субботу, 16 сентября, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
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