13 сентября 2017 г., 16:14

Собутыльник ранил южносахалинца в грудь и скрылся

В областном центре полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. 9 сентября стражам порядка сообщили, что 38-летнего жителя планировочного района Дальнее срочно госпитализировали на скорой, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

В дальнейшем у него диагностировали проникающее ранение грудной клетки справа, пневмоторакс и геморрагический шок.

В ходе выяснения обстоятельств стало известно, что во время распития алкогольных напитков между подозреваемым и потерпевшим произошел конфликт. В ходе выяснения отношений мужчина ранил потерпевшего в грудь, после чего скрылся в неизвестном направлении. Потерпевший вышел из дома во двор, где его заметили очевидцы, которые вызвали карету скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, ранее судимый за кражу, задержан.