Автоинспекторы Холмска провели акцию «Ребенок – главный пассажир!»

Сотрудники холмской Госавтоинспекциипровели пропагандистскую акцию «Ребенок - главный пассажир!», целью которой стало привлечение внимания водителей к соблюдению ПДД, а именно - к правилам перевозки детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В ходе проведения акции сотрудники ГИБДД проводили с автовладельцами профилактические беседы, в ходе которых уделяли внимание повышению культуры поведения на дороге, необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

Госавтоинспекторы проинформировали водителей, что с 12 июля 2017 года внесены изменения в Правила дорожного движения, касающиеся перевозки детей, а именно пассажиры младше 7 лет обязательно должны находиться в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве, соответствующему весу и росту ребенка.

Детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) можно перевозить на заднем сиденье автомобиля без автокресла, но обязательно пристегивать ремнями безопасности. На переднем сиденье легкого автомобиля детей старше 7 лет можно перевозить только с использованием детских удерживающих устройств.

Введены и дополнения в Правила дорожного движения, согласно которым запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствии совершеннолетнего лица. В ходе проведения мероприятия всем автомобилистам вручали пропагандистские листовки «Безопасное место с ремнем и автокреслом», «Пристегнись», «Лучший подарок ребенку - это жизнь», а также памятки «Будь бдительным».

Участники дорожного движения с пониманием отнеслись к призыву сотрудников ГИБДД и пообещали не нарушать правила дорожного движения.