13 сентября 2017 г., 17:05

Олег Кожемяко проведет очередную прямую линию с жителями Сахалинской области

14 сентября в 19:30 на телеканалах «ОТВ - Сахалин» и «ОТВ - Домашний» в третий раз выйдет специальный проект «Разговор с губернатором». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В прямом эфире руководитель региона ответит на вопросы сахалинцев и курильчан. Задать их можно уже сегодня по телефону горячей линии 8-800-100-21-65. Обратиться к губернатору можно и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По мнению Олега Кожемяко, общение с жителями области без посредников позволяет точнее оценивать волнующие их проблемы, принимать эффективные и оперативные меры.

В ходе двух прямых линий, которые состоялись 13 июля и 10 августа, поступило около 7 000 обращений из всех муниципальных образований региона. По многим из них приняты положительные решения.

Например, в Южно-Сахалинске, согласно пожеланиям горожан, озвученным на телепроекте, ускорено строительство автодорог. А на улице Сахалинской в областном центре начал работать новый мини-рынок. Местные садоводы и огородники, которые прежде торговали за импровизированными прилавками из ящиков, получили возможность продавать собственноручно выращенную продукцию в комфортных условиях.

Принято решение о закупке для островных инвалидов современных многофункциональных противопролежневых кроватей. Их будут предоставлять бесплатно через пункты проката «Центра социального обслуживания населения Сахалинской области». Приобретена дополнительная партия тест-полосок для обеспечения больных сахарным диабетом.

Финансовую помощь из областной казны получат населенные пункты с низким экономическим потенциалом. Также в следующем году в селе Быков начнется строительство нового дома культуры. В нем будет вместительный зрительный зал, библиотека и студия танца.

В Аниве на площадке в районе дома детского творчества оборудуют скейт-парк для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах.

Решены в результате «прямых линий» и многие вопросы частного характера. Например, у девочки-инвалида из Невельска появился необходимый тренажер - беговая дорожка.

Все звонки и обращения, поступившие в ходе «прямой линии», будут взяты на контроль, по ним в обязательном порядке проведут работу областные органы исполнительной власти.