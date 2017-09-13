Более 20 подростков в Смирных вступили в ряды Юнармии

В конце августа в Смирных открылось отделение кикбоксинга и штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармии». В него вступили уже больше 20 ребят, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.



В конце августа в Смирных открылось отделение кикбоксинга и штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармии». В него вступили уже больше 20 ребят, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Глава сахалинского следственного управления проведет прием граждан в Южно-Курильске

Руководитель следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Заболиченко проведет личный прием жителей Южно-Курильска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.



Руководитель следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Заболиченко проведет личный прием жителей Южно-Курильска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

Олег Кожемяко проведет очередную прямую линию с жителями Сахалинской области

14 сентября в 19:30 на телеканалах «ОТВ - Сахалин» и «ОТВ - Домашний» в третий раз выйдет специальный проект «Разговор с губернатором». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.



14 сентября в 19:30 на телеканалах «ОТВ - Сахалин» и «ОТВ - Домашний» в третий раз выйдет специальный проект «Разговор с губернатором». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В дачном доме в Южно-Сахалинске найден труп бездомной женщины

Следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины без определенного места жительства. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении, тело обнаружили вечером 9 сентября.



Следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины без определенного места жительства. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении, тело обнаружили вечером 9 сентября.

Автоинспекторы Холмска провели акцию «Ребенок – главный пассажир!»

Сотрудники холмской Госавтоинспекциипровели пропагандистскую акцию «Ребенок – главный пассажир!», целью которой стало привлечение внимания водителей к соблюдению ПДД, а именно – к правилам перевозки детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.



Сотрудники холмской Госавтоинспекциипровели пропагандистскую акцию «Ребенок – главный пассажир!», целью которой стало привлечение внимания водителей к соблюдению ПДД, а именно – к правилам перевозки детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Собутыльник ранил южносахалинца в грудь и скрылся

В областном центре полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. 9 сентября стражам порядка сообщили, что 38-летнего жителя планировочного района Дальнее срочно госпитализировали на скорой, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



В областном центре полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. 9 сентября стражам порядка сообщили, что 38-летнего жителя планировочного района Дальнее срочно госпитализировали на скорой, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Следствие просит сахалинцев помочь в раскрытии убийства мужчины

7 августа на обочине дороги Вахрушев – Поронайск было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По факту возбудили уголовное дело. Сахалинцев, обладающих информацией о преступлении, просят обратиться к следователям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.



7 августа на обочине дороги Вахрушев – Поронайск было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По факту возбудили уголовное дело. Сахалинцев, обладающих информацией о преступлении, просят обратиться к следователям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске, Корсакове и Невельске пройдут концерты в рамках российско-японского джазового фестиваля

На Сахалине с 17 по 19 сентября пройдет российско-японский джазовый фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Jazz». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.



На Сахалине с 17 по 19 сентября пройдет российско-японский джазовый фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Jazz». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.

Кадастровая палата проведет лекцию с участниками сахалинского рынка

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области организует консультационную встречу с участниками рынка кадастровых отношений на тему: «Актуальные вопросы кадастрового учета объектов капитального строительства: требования к подготовке технических планов с учетом действующего законодательства в сфере государственной регистрации и кадастрового учета объектов недвижимости». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.



Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области организует консультационную встречу с участниками рынка кадастровых отношений на тему: «Актуальные вопросы кадастрового учета объектов капитального строительства: требования к подготовке технических планов с учетом действующего законодательства в сфере государственной регистрации и кадастрового учета объектов недвижимости». Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

Владельцы дальневосточных гектаров на Сахалине получат древесину по сниженной цене

Правительство Сахалинской области предусмотрело преференции для получателей дальневосточных гектаров. Речь идет о понижении стоимости древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, сообщили ТИА «Острова» в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.



Правительство Сахалинской области предусмотрело преференции для получателей дальневосточных гектаров. Речь идет о понижении стоимости древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, сообщили ТИА «Острова» в министерстве лесного и охотничьего хозяйства региона.

Корсаковец после конфликта в баре побил собутыльника и угнал его машину

Корсаковские полицейские раскрыли угон дорогостоящей иномарки. Ранее в полицию обратился 32-летний житель областного центра. Он заявил, что неизвестный, применив к нему физическую силу, похитил автомобиль, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



Корсаковские полицейские раскрыли угон дорогостоящей иномарки. Ранее в полицию обратился 32-летний житель областного центра. Он заявил, что неизвестный, применив к нему физическую силу, похитил автомобиль, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Стадион, спортклуб и баня: жители Пятиречья и Чапланово обсудили социально значимые проекты

В селах Холмского городского округа продолжается обсуждение проектов, выдвигаемых по программе инициативного бюджетирования. На повторной встрече с жителями Пятиречья и Чапланово побывала рабочая группа администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.



В селах Холмского городского округа продолжается обсуждение проектов, выдвигаемых по программе инициативного бюджетирования. На повторной встрече с жителями Пятиречья и Чапланово побывала рабочая группа администрации муниципального образования, сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете.

Жительница Поронайска пырнула мужа ножом в пылу ссоры

Поронайские полицейские раскрыли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, вечером 12 сентября в отдел полиции поступило сообщение из реанимации местной больницы.



Поронайские полицейские раскрыли умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, вечером 12 сентября в отдел полиции поступило сообщение из реанимации местной больницы.

Уголовное дело в отношении сахалинского наркополицейского прекратили

В отношении сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, сообщили ТИА «Острова» в областной полиции.



В отношении сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области вынесено постановление о прекращении уголовного преследования, сообщили ТИА «Острова» в областной полиции.

На Сахалине наращивают мощности по производству овощей закрытого грунта

В совхозе «Тепличный» в Южно-Сахалинске возводится новый блок теплиц площадью в два гектара. С ходом строительства ознакомился губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям юга Сахалина, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.



В совхозе «Тепличный» в Южно-Сахалинске возводится новый блок теплиц площадью в два гектара. С ходом строительства ознакомился губернатор Олег Кожемяко во время рабочей поездки по сельскохозяйственным предприятиям юга Сахалина, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Прокуратура добилась увольнения госслужащего сахалинского управления Ростехнадзора

Прокуратура Сахалинской области провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства сахалинским управлением Ростехнадзора, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.



Прокуратура Сахалинской области провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства сахалинским управлением Ростехнадзора, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

На Сахалин поставлено уже около 100 тысяч доз вакцины от гриппа

На Сахалине и Курилах планируют охватить вакцинацией 200 000 человек. 65 тысяч из них – дети. По оценкам специалистов, это позволит существенно снизить риск превышения эпидпорога во время вспышки заболеваемости гриппом, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.



На Сахалине и Курилах планируют охватить вакцинацией 200 000 человек. 65 тысяч из них – дети. По оценкам специалистов, это позволит существенно снизить риск превышения эпидпорога во время вспышки заболеваемости гриппом, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Японская компания хочет участвовать в газификации Холмска

В Холмске побывала делегация Японии по вопросам подготовки мастер-плана по эффективному использованию газа в Сахалинской области. В планах японцев – участие в большом инвестиционном проекте по всему Сахалину, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.



В Холмске побывала делегация Японии по вопросам подготовки мастер-плана по эффективному использованию газа в Сахалинской области. В планах японцев – участие в большом инвестиционном проекте по всему Сахалину, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе городской администрации.

Сотрудника «Тепло-электросистем Северо-Курильского городского округа» подозревают в мошенничестве

Курильский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения и горюче-смазочных материалов муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.



Курильский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения и горюче-смазочных материалов муниципального предприятия «Тепло-электросистемы Северо-Курильского городского округа». Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.