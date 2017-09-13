13 сентября 2017 г., 17:17

Более 20 подростков в Смирных вступили в ряды Юнармии

В конце августа в Смирных открылось отделение кикбоксинга и штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармии». В него вступили уже больше 20 ребят, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Президент региональной федерации кикбоксинга Алексей Буторин и начальник регионального штаба Дмитрий Минязев провели первую встречу с детьми и их родителями.

- О своем желании стать юнармейцами высказали более 20 ребят. В перспективе мы надеемся, что эта цифра значительно увеличится, - отметил Алексей Буторин.

За время встречи были презентованы виды спорта, а также достижения островных спортсменов. Обсудили вопросы патриотического воспитания молодежи через спорт. Дмитрий Минязев рассказал о юнармейском движении на Сахалине, а также представил командира отряда в Смирных. Им стал тренер секции кикбоксинга Владимир Карпеченко.

Самым ожидаемым событием дня стало вручение ребятам юнармейской формы и именных жетонов.