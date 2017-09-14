Бизнесмены из Южной Кореи готовы укреплять сотрудничество с Сахалином

Южнокорейские бизнесмены готовы наращивать инвестиции в островной регион. Речь об этом шла на встрече главы области Олега Кожемяко с предпринимателями из Южной Кореи, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Иностранную делегацию возглавляли первый вице-губернатор провинции Кёнгидо Кан Тук Ку и мэр города Кванджу Чой Ок Тон. Стороны обсудили возможности укрепления экономических и гуманитарных связей.

Как отметил в приветственном слове глава региона, торгово-экономическое сотрудничество сторон в островном регионе уверенно развивается, но есть еще большой потенциал.

- На протяжении ряда лет ваша страна входит в число ведущих торговых партнеров островного региона. Основная доля корейского капитала «работает» в таких сферах деятельности как строительство, транспорт, оптовая торговля. Буквально несколько дней назад в рамках Дальневосточного экономического форума я встречался с президентом Республики Корея. Мун Чжэ Ин посетил павильон Сахалинской области. Мы обсуждали перспективы развития островного региона, Южно-Сахалинска, планы нашего сотрудничества в вопросах развития туризма, экономики. Важно отметить, что руководители наших стран, Владимир Путин и Мун Чжэ Ин четко обозначили курс на сотрудничество между Южной Кореей и Россией. И мы будем придерживаться этого курса, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Как рассказал главе региона первый вице-губернатор провинции Кёнгидо Кан Тук Ку, о Сахалинской области он много слышал, но побывать в островном регионе ему довелось впервые.

- Впечатления об острове у меня сложились самые лучшие. За три дня нахождения здесь я многое успел посмотреть. Честно, я не ожидал увидеть его таким красивым, с развитой инфраструктурой. Те стереотипы, которые преобладают в обществе Южной Кореи на счет Сахалина оказались далеки от правды. Некоторые до сих пор называют остров пустыней, без объектов спортивной, культурной и социальной сферы. Я увидел его процветающим! - сказал Кан Тук Ку.

В ходе встречи обсуждались перспективы участия бизнесменов из Южной Кореи в инвестиционных проектах региона.

Иностранные предприниматели выразили желание прийти в такие сферы, как дорожное строительство, с гарантией до 50 лет, а также судостроение и судоремонт. В этих вопросах Республика Корея - лидер на мировом рынке. Доля южнокорейского капитала вольется и в островное здравоохранение. Бизнес Страны утренней свежести готов строить объекты восстановительной медицины. По итогам переговоров было принято решение о создании в регионе ассоциации по поддержке южнокорейских инвесторов. По окончании встречи первый вице-губернатор провинции Кёнгидо Кан Тук Ку пригласил Олега Кожемяко с ответным визитом к себе на Родину.

- Между Россией и Республикой Корея сложились прочные добрососедские и союзнические взаимоотношения. На Сахалине проживает многочисленная диаспора корейцев. Когда-то их привезли сюда насильно, и вместе с россиянами корейцы пережили все, что выпало на долю советской истории. Здесь выросли целые поколения корейцев, для которых Россия в полном смысле слова стала Родиной. Мощный потенциал памяти наших поколений важно использовать во благо, для развития инвестиционно-экономических связей между нашими странами, - сказал, подводя итоги встречи, Кёнгидо Кан Тук Ку.