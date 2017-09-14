14 сентября 2017 г., 10:23

Южносахалинцам покажут выставку «Русский Север. Культура Каргополья»

22 сентября в 17:30 в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» открывается выставка из фондов двух музеев, Сахалинского областного художественного и Каргопольского историко-архитектурного и художественного (Архангельская область). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном музее.

Выставка «Русский Север. Культура Каргополья» родилась в рамках грантового проекта «Когда б весь год веселый праздник длился...», который реализуется при поддержке «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» и Ассоциации музеев Сахалинской области.

Костюм, головные уборы, платки, полотенца, произведения художественного металла и дерева XIX века и созданные современными мастерами НХП «Беломорские узоры» и МУК «Берегиня» предметы лоскутного шитья, ручного ткачества, тряпичная кукла, глиняная игрушка, произведения из бересты представляют наследие богатейшей крестьянской культуры.

Приглашение мастера, научного сотрудника Каргопольского музея Натальи Меньшиковой с серией мастер-классов по русскому традиционному рукоделию породило идею познакомить сахалинцев с коллекцией предметов народного искусства Русского Севера.