«Сахалинец» впервые пробился в 1/8 финала «Кожаного мяча»

В Ейске (Краснодарский край) продолжаются Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет). Накануне состоялись игры 1/16 финала, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ФК «Сахалин».

В турнире участвуют 75 команд из 74 субъектов РФ. На предварительном этапе участники были распределены на 16 подгрупп. По итогам предварительных игр по две лучшие из каждой получили возможность продолжить в плей-офф борьбу за медали.

Островной регион на этом турнире представляет «Сахалинец» из Южно-Сахалинска, в составе которого выступают воспитанники ОГАУ «ФК «Сахалин». На предварительном этапе подопечные тренера Станислава Ким заняли первое место в подгруппе «М» и получили право сыграть в 1/16 финала. В первом раунде плей-офф соперником сахалинцев была команда «ДЮСШ ЦСК» из Рязани.

С первых минут игры островная команда показала высокий прессинг и контроль мяча. Рязанские футболисты были заперты на своей половине поля и практически не помышляли об атаках. Футболисты «Сахалинца», владея территориальным и игровым преимуществом, создали множество голевых моментов, но, к сожалению, не сумели довести их до логического завершения. В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью, и победитель матч определялся в серии пенальти.

В начале серии «Сахалинец» уступал в счете (2:3), но затем благодаря сэйвам вратаря и точным ударам полевых игроков, сумел вырвать победу - 6:5.

- Ребята понимали, что выход в 1/8 финала такого турнира - это шаг вперед, и этот шаг обязательно нужно сделать. Рад, что нам это удалось! - сказал тренер «Сахалинца» Станислав Ким.

Соперник островной команды по 1/8 финала Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» станет известен уже сегодня.