«Сахалинец» впервые пробился в 1/8 финала «Кожаного мяча»

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В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».
20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.
Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.
Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.
Сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области совместно с госинспекторами лесничеств проводят профилактические рейды по охотничьим угодьям. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, со 2 сентября, с открытия сезона охоты на водоплавающую дичь, уже составлено 15 административных протоколов за нарушения правил охоты.
В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению четырех жителей Южно-Сахалинска в вымогательстве. Как сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе, с осени 2014 года группа лиц, применяя насилие, требовала у островитянина передачи 300 тысяч рублей.
12 сентября сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Она незаконно добывала рыбу лососевых пород под прикрытием ведения традиционного промысла коренными малочисленными народами, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В «Единой России» считают эффективной работу Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, однако призывают правительство и Минсельхоз РФ проработать возможность интервенций, изменить механизм поддержки обновления сельхозтехники и выделить в 2018 году деньги на то, чтобы достроить 27 сельских школ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
В Ейске (Краснодарский край) продолжаются Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей младшей возрастной группы (10 -11 лет). Накануне состоялись игры 1/16 финала, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ФК «Сахалин».
22 сентября в 17:30 в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» открывается выставка из фондов двух музеев, Сахалинского областного художественного и Каргопольского историко-архитектурного и художественного (Архангельская область). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном музее.
Южнокорейские бизнесмены готовы наращивать инвестиции в островной регион. Речь об этом шла на встрече главы области Олега Кожемяко с предпринимателями из Южной Кореи, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Более 20 подростков в Смирных вступили в ряды Юнармии
В конце августа в Смирных открылось отделение кикбоксинга и штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармии». В него вступили уже больше 20 ребят, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Руководитель следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Заболиченко проведет личный прием жителей Южно-Курильска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
14 сентября в 19:30 на телеканалах «ОТВ - Сахалин» и «ОТВ - Домашний» в третий раз выйдет специальный проект «Разговор с губернатором». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины без определенного места жительства. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении, тело обнаружили вечером 9 сентября.
Сотрудники холмской Госавтоинспекциипровели пропагандистскую акцию «Ребенок – главный пассажир!», целью которой стало привлечение внимания водителей к соблюдению ПДД, а именно – к правилам перевозки детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В областном центре полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. 9 сентября стражам порядка сообщили, что 38-летнего жителя планировочного района Дальнее срочно госпитализировали на скорой, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
7 августа на обочине дороги Вахрушев – Поронайск было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По факту возбудили уголовное дело. Сахалинцев, обладающих информацией о преступлении, просят обратиться к следователям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
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В Ейске (Краснодарский край) продолжаются Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет). Накануне состоялись игры 1/16 финала, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ФК «Сахалин».
В турнире участвуют 75 команд из 74 субъектов РФ. На предварительном этапе участники были распределены на 16 подгрупп. По итогам предварительных игр по две лучшие из каждой получили возможность продолжить в плей-офф борьбу за медали.
Островной регион на этом турнире представляет «Сахалинец» из Южно-Сахалинска, в составе которого выступают воспитанники ОГАУ «ФК «Сахалин». На предварительном этапе подопечные тренера Станислава Ким заняли первое место в подгруппе «М» и получили право сыграть в 1/16 финала. В первом раунде плей-офф соперником сахалинцев была команда «ДЮСШ ЦСК» из Рязани.
С первых минут игры островная команда показала высокий прессинг и контроль мяча. Рязанские футболисты были заперты на своей половине поля и практически не помышляли об атаках. Футболисты «Сахалинца», владея территориальным и игровым преимуществом, создали множество голевых моментов, но, к сожалению, не сумели довести их до логического завершения. В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью, и победитель матч определялся в серии пенальти.
В начале серии «Сахалинец» уступал в счете (2:3), но затем благодаря сэйвам вратаря и точным ударам полевых игроков, сумел вырвать победу - 6:5.
- Ребята понимали, что выход в 1/8 финала такого турнира - это шаг вперед, и этот шаг обязательно нужно сделать. Рад, что нам это удалось! - сказал тренер «Сахалинца» Станислав Ким.
Соперник островной команды по 1/8 финала Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» станет известен уже сегодня.
В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».
20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.
Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.
Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.
Сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области совместно с госинспекторами лесничеств проводят профилактические рейды по охотничьим угодьям. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, со 2 сентября, с открытия сезона охоты на водоплавающую дичь, уже составлено 15 административных протоколов за нарушения правил охоты.
В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению четырех жителей Южно-Сахалинска в вымогательстве. Как сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе, с осени 2014 года группа лиц, применяя насилие, требовала у островитянина передачи 300 тысяч рублей.
12 сентября сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Она незаконно добывала рыбу лососевых пород под прикрытием ведения традиционного промысла коренными малочисленными народами, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В «Единой России» считают эффективной работу Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, однако призывают правительство и Минсельхоз РФ проработать возможность интервенций, изменить механизм поддержки обновления сельхозтехники и выделить в 2018 году деньги на то, чтобы достроить 27 сельских школ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
В Ейске (Краснодарский край) продолжаются Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей младшей возрастной группы (10 -11 лет). Накануне состоялись игры 1/16 финала, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ФК «Сахалин».
22 сентября в 17:30 в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» открывается выставка из фондов двух музеев, Сахалинского областного художественного и Каргопольского историко-архитектурного и художественного (Архангельская область). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном музее.
Южнокорейские бизнесмены готовы наращивать инвестиции в островной регион. Речь об этом шла на встрече главы области Олега Кожемяко с предпринимателями из Южной Кореи, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Более 20 подростков в Смирных вступили в ряды Юнармии
В конце августа в Смирных открылось отделение кикбоксинга и штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармии». В него вступили уже больше 20 ребят, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Руководитель следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Заболиченко проведет личный прием жителей Южно-Курильска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.
14 сентября в 19:30 на телеканалах «ОТВ - Сахалин» и «ОТВ - Домашний» в третий раз выйдет специальный проект «Разговор с губернатором». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины без определенного места жительства. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении, тело обнаружили вечером 9 сентября.
Сотрудники холмской Госавтоинспекциипровели пропагандистскую акцию «Ребенок – главный пассажир!», целью которой стало привлечение внимания водителей к соблюдению ПДД, а именно – к правилам перевозки детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
В областном центре полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. 9 сентября стражам порядка сообщили, что 38-летнего жителя планировочного района Дальнее срочно госпитализировали на скорой, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
7 августа на обочине дороги Вахрушев – Поронайск было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По факту возбудили уголовное дело. Сахалинцев, обладающих информацией о преступлении, просят обратиться к следователям. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
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