На Сахалине задержали группу браконьеров

12 сентября сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Она незаконно добывала рыбу лососевых пород под прикрытием ведения традиционного промысла коренными малочисленными народами, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

6 граждан РФ, среди которых только один являлся представителем КМНС, были задержаны в 23 километрах юго-восточнее города Оха, на участке прибрежной полосы между заливами Эхаби и Одонту. Примечательно, что данный участок не является разрешенным для ведения традиционного промысла водных биологических ресурсов КМНС.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленники осуществили добычу порядка полутонны кеты, используя маломерные плавательные средства и дрифтерные сети. Кроме того, в непосредственной близости от места совершения противоправной деятельности обнаружены хозяйственные постройки с признаками переработки рыбы. Изъяты водные биологические ресурсы, 2 резиновые лодки, 2 руль-мотора, 2 плавные (дрифтерные) сети общей длинной 200 метров.

В действиях граждан усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена статье 256 УК РФ. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных действий по закреплению доказательной базы и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.