14 сентября 2017 г., 10:58

Четыре злостных вымогателя пойдут под суд в Южно-Сахалинске

В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению четырех жителей Южно-Сахалинска в вымогательстве. Как сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе, с осени 2014 года группа лиц, применяя насилие, требовала у островитянина передачи 300 тысяч рублей.

Вместе с тем, до июня 2016 года потерпевший скрывался от злоумышленников, которые за несуществующие обязательства гражданско-правового характера забрали у него автомобиль, стоимостью 100 тысяч рублей. Получить остальные денежные средства злоумышленникам не позволили работники УФСБ и УМВД России по Сахалинской области, которые пресекли их преступные действия на месте преступления.

Также, в июне 2016 года по схожей схеме вымогали денежные средства у другого жителя области, который своевременно обратился в правоохранительные органы, не допустившие реализации задуманного злоумышленниками.

Помимо вымогательств, двое из участников группы обвиняются в совершении самостоятельных имущественных преступлений.

В ходе расследования собрано достаточно доказательств виновности всех лиц. Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на длительный срок.