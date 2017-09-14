Минлесхоз: сахалинцы предпочитают не брать с собой на охоту документы

Сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области совместно с госинспекторами лесничеств проводят профилактические рейды по охотничьим угодьям. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, со 2 сентября, с открытия сезона охоты на водоплавающую дичь, уже составлено 15 административных протоколов за нарушения правил охоты.

Рейды проводились совместно с сотрудниками отдела Росгвардии по Сахалинской области. Особенное внимание было уделено трем районам - Охинскому, Ногликскому и Поронайскому. Здесь рейды проводили оперативные группы, в каждой, помимо госинспекторов, было по два сотрудника Росгвардии.

Количество нарушений для данного сезона охоты сохраняется на уровне прошлых лет. Самые распространенные из них - охота без разрешительных документов.

- Люди берут с собой на охоту охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, и считают, что этого достаточно, - прокомментировал заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Данила Дударев, - Это заблуждение. Находясь в охотугодьях, кроме этих двух документов, необходимо при себе иметь также разрешение на добычу объектов животного мира. Само по себе нахождение в лесу с оружием приравнивается к охоте. И чтобы она была законной, необходимо разрешение. Если охота производится на закрепленных охотничьих угодьях, при себе также необходимо иметь путевку от охотпользователя. Если охотник охотится без документов впервые, ему грозит штраф в размере от 500 рублей до 4 тысяч рублей, и до 5 тысяч рублей - за повторное подобное нарушение. Призываю граждан соблюдать природоохранное законодательство.

На втором месте среди зафиксированных нарушений - использование при охоте электроманка. На третьем - использование при охоте транспортных средств. А именно, на озерах Изменчивое, Буссе, а так же в заливах Ногликского района участникам рейда попадались охотники, которые передвигались по водоемам на лодках с расчехленным оружием.

Кроме прочего, в ходе этих рейдов удалось пресечь 6 случаев незаконной добычи водно-биологических ресурсов. Проще говоря, Росгвардейцы попутно поймали шесть браконьеров. Все материалы направлены в полицию для возбуждения уголовных дел.