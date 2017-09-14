Проект «#яживунаостровах» добрался до северных городов Сахалина

Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.

По уже сложившейся традиции юные участники проекта прослушали лекции по документальной фотографии, истории Сахалинской области, первых островных журналистах - Антоне Чехове и Власе Дорошевиче. Ногликские ребята посетили аэропорт, осмотрели и пофотографировали вертолет, в ходе интервью сотрудников узнали, как происходит допуск экипажа и летательного аппарата к полету. Также участники проекта побывали на местной котельной, где проходит подготовка к отопительному сезону, там школьники узнали особенности подготовки и проверки работы оборудования.

В Охе юные исследователи побывали на Охинском механическом заводе, одном из старейших предприятий города, деятельность которого начинается с 1955 года. Здесь ремонтируют и изготавливают машины и механизмы, применяемые в бурении и добыче нефти и газа. Также занимаются литьем и его обработкой, производят запасные части и детали. Далее участники познакомились с деятельностью Охинской ТЭЦ, где ребята узнали, как происходит доставка тепловой и электрической энергии в дома и предприятия самого северного города Сахалинской области.

Творческим итогом обработки полученных сведений стали публикации фотографий в социальной сети Инстаграм, где по хештегу #яживунаостровах уже размещено более двухсот фотографий. Лучшие из них найдут воплощение на выставке, которая откроется в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в конце октября 2017 года.

Грантовый проект «#яживунаостровах», посвященный 70-летию Сахалинской области, реализуется литературно-художественным музеем книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», Ассоциацией музеев Сахалинской области при поддержке правительства Сахалинской области. Ребят школьного возраста обучают теории и практике фотографии, также рассказывают об истории Сахалинской области. Далее школьники, по замыслу организаторов, выезжают на предприятия района, берут интервью у представителей рабочих профессий и позже выкладывают полученную информацию под фотографией в социальной сети Инстаграм с хештегом #яживунаостровах.