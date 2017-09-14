На Сахалине получатели дальневосточного гектара могут воспользоваться льготной ипотекой на строительство домов

Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.

Как рассказал руководитель ипотечного агентства Геннадий Осипов, требований к «гектарщикам», желающим строить дом на выбранном участке, выдвигается немного. Быть признанными в улучшении жилищных условий обладателям гектаров не нужно. Отсутствие коммуникаций и какой-либо инфраструктуры на земле не имеет значения, главное - до момента оформления земли в собственность предоставить агентству в залог имеющуюся в собственности недвижимость.

- Нами был разработан определенный перечень правил для получателей дальневосточного гектара на территории Сахалинской области, желающих взять у нас кредит. По сути, они те же, что и для других заёмщиков. Но есть одна особенность: при выдаче льготного кредита мы будем брать в залог имеющиеся жилые помещения, поскольку дальневосточный гектар на первый период предоставляется только в аренду и взять его в залог невозможно, - разъяснил Геннадий Осипов.

Льготы для «гектарщиков» останутся такими же, как для других получателей займа. Для всех категорий граждан кредит на строительство жилья будет выдаваться под 7 %. Для семей, имеющих двоих несовершеннолетних детей, под 3,5 %, для многодетных - 0 %.

В агентстве отметили, спрос на индивидуальное жилищное строительство в регионе набирает обороты. За льготным кредитом на возведение дома в агентство обратилось уже около 70 семей.