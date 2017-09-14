В Корсакове выбирают лучший двор

Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.

Создать благоприятный общественный климат и условия для более комфортного проживания жителей многоквартирного дома призван смотр-конкурс «Лучший дворик», который завершит свою работу 18 сентября 2017 года.

На участие в конкурсе уже подано 2 заявки от жителей по улицам Советской, 58 и Нагорной, 15/1.

Победитель смотра-конкурса будет награжден ценным подарком, эквивалент которого составляет не более 100 000 рублей, остальные участники будут награждены поощрительными подарками, общий призовой фонд которых составляет не более 100 000 рублей.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте администрации Корсаковского городского округа.