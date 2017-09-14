14 сентября 2017 г., 12:03

Сахалинские боксеры впервые сойдутся в бою с представителями сборной Хоккайдо

Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

Матчевые встречи по боксу запланированы на 17 сентября. На ринг выйдут сахалинцы: Денис Пальшин из Невельска, весовая категория 49 кг, Максим Кропочев - также является представителем Невельска, весовая категория 52 кг, а также воспитанники отделения бокса ледового дворца «Кристалл» - Егор Бушин, Дастан Абдрахманов, Адриан Фаттахов, Максим Сорокин, Михаил Шмаков.

Помимо матчевых встреч спортсмены примут участие в совместных учебно-тренировочных сборах. Поездка в Японию стала возможной благодаря тесному сотрудничеству двух федераций. Несколько месяцев назад в область с рабочим визитом приезжал руководитель японской федерации бокса из Саппоро, господин Щемизо и господин Кищин. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве.

Планируется, что уже в следующем году федерации проведут совместные соревнования. Где они пройдут - на Сахалине или в Японии, пока неизвестно. О результатах матчевых встреч будет сообщено дополнительно.