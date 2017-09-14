Сахалинцев приглашают поддержать участников финала спартакиады инвалидов

20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.

В Южно-Сахалинск приедут победители муниципальных этапов из 12 районов области: Поронайска, Невельска, Долинска, Анивы, Смирных, Корсакова, Южно-Сахалинска, Тымовского, Макарова, Охи, Томари и Холмска. Всего около 120 человек.

- Основная цель спартакиады - это вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в регулярные занятия физической культурой и спортом. Подобные встречи укрепляют спортивные связи между общественными организациями инвалидов, и в последующем они проводят совместные встречи, соревнования и праздники, - отмечают в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В программе спартакиады состоятся соревнования по шахматам, дартсу, легкой атлетике, пулевой стрельбе и настольному теннису, а также запланировано выполнение нормативов комплекса ГТО.

- Дисциплины будут разделены на четыре вида: спорт среди лиц с поражениями ОДА, спорт глухих, спорт слепых, спорт среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Так как соревнования лично-командные, победители будут определяться в каждом виде среди мужчин и женщин, а также среди команд. Наши партнеры - региональный фонд «Родные острова» предоставляют памятные подарки для команд-победителей. Помимо этого победители призеры получат грамоты и медали от министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, - добавили в региональном ведомстве.

Открытие соревнований состоится 20 сентября на стадионе «Спартак» в 10:00.