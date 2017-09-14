17 сентября у Троицкого пройдут соревнования по адаптивному конному спорту

В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».



В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».

Сахалинцев приглашают поддержать участников финала спартакиады инвалидов

20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.



20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.

Сахалинские боксеры впервые сойдутся в бою с представителями сборной Хоккайдо

Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.



Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

В Корсакове выбирают лучший двор

Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.



Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.

На Сахалине получатели дальневосточного гектара могут воспользоваться льготной ипотекой на строительство домов

Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.



Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.

Проект «#яживунаостровах» добрался до северных городов Сахалина

Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.



Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.

Минлесхоз: сахалинцы предпочитают не брать с собой на охоту документы

Сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области совместно с госинспекторами лесничеств проводят профилактические рейды по охотничьим угодьям. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, со 2 сентября, с открытия сезона охоты на водоплавающую дичь, уже составлено 15 административных протоколов за нарушения правил охоты.



Сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области совместно с госинспекторами лесничеств проводят профилактические рейды по охотничьим угодьям. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, со 2 сентября, с открытия сезона охоты на водоплавающую дичь, уже составлено 15 административных протоколов за нарушения правил охоты.

Четыре злостных вымогателя пойдут под суд в Южно-Сахалинске

В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению четырех жителей Южно-Сахалинска в вымогательстве. Как сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе, с осени 2014 года группа лиц, применяя насилие, требовала у островитянина передачи 300 тысяч рублей.



В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению четырех жителей Южно-Сахалинска в вымогательстве. Как сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе, с осени 2014 года группа лиц, применяя насилие, требовала у островитянина передачи 300 тысяч рублей.

На Сахалине задержали группу браконьеров

12 сентября сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Она незаконно добывала рыбу лососевых пород под прикрытием ведения традиционного промысла коренными малочисленными народами, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



12 сентября сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Она незаконно добывала рыбу лососевых пород под прикрытием ведения традиционного промысла коренными малочисленными народами, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Неверов озвучил предложения «Единой России» по поддержке агропромышленного комплекса

В «Единой России» считают эффективной работу Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, однако призывают правительство и Минсельхоз РФ проработать возможность интервенций, изменить механизм поддержки обновления сельхозтехники и выделить в 2018 году деньги на то, чтобы достроить 27 сельских школ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.



В «Единой России» считают эффективной работу Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, однако призывают правительство и Минсельхоз РФ проработать возможность интервенций, изменить механизм поддержки обновления сельхозтехники и выделить в 2018 году деньги на то, чтобы достроить 27 сельских школ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.

«Сахалинец» впервые пробился в 1/8 финала «Кожаного мяча»

В Ейске (Краснодарский край) продолжаются Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей младшей возрастной группы (10 -11 лет). Накануне состоялись игры 1/16 финала, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ФК «Сахалин».



В Ейске (Краснодарский край) продолжаются Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей младшей возрастной группы (10 -11 лет). Накануне состоялись игры 1/16 финала, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ФК «Сахалин».

Южносахалинцам покажут выставку «Русский Север. Культура Каргополья»

22 сентября в 17:30 в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» открывается выставка из фондов двух музеев, Сахалинского областного художественного и Каргопольского историко-архитектурного и художественного (Архангельская область). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном музее.



22 сентября в 17:30 в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» открывается выставка из фондов двух музеев, Сахалинского областного художественного и Каргопольского историко-архитектурного и художественного (Архангельская область). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном музее.

Бизнесмены из Южной Кореи готовы укреплять сотрудничество с Сахалином

Южнокорейские бизнесмены готовы наращивать инвестиции в островной регион. Речь об этом шла на встрече главы области Олега Кожемяко с предпринимателями из Южной Кореи, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.



Южнокорейские бизнесмены готовы наращивать инвестиции в островной регион. Речь об этом шла на встрече главы области Олега Кожемяко с предпринимателями из Южной Кореи, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.



Более 20 подростков в Смирных вступили в ряды Юнармии

В конце августа в Смирных открылось отделение кикбоксинга и штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармии». В него вступили уже больше 20 ребят, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.



В конце августа в Смирных открылось отделение кикбоксинга и штаба Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармии». В него вступили уже больше 20 ребят, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Глава сахалинского следственного управления проведет прием граждан в Южно-Курильске

Руководитель следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Заболиченко проведет личный прием жителей Южно-Курильска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.



Руководитель следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Заболиченко проведет личный прием жителей Южно-Курильска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ведомстве.

Олег Кожемяко проведет очередную прямую линию с жителями Сахалинской области

14 сентября в 19:30 на телеканалах «ОТВ - Сахалин» и «ОТВ - Домашний» в третий раз выйдет специальный проект «Разговор с губернатором». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.



14 сентября в 19:30 на телеканалах «ОТВ - Сахалин» и «ОТВ - Домашний» в третий раз выйдет специальный проект «Разговор с губернатором». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В дачном доме в Южно-Сахалинске найден труп бездомной женщины

Следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины без определенного места жительства. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении, тело обнаружили вечером 9 сентября.



Следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по факту убийства 42-летней женщины без определенного места жительства. Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении, тело обнаружили вечером 9 сентября.

Автоинспекторы Холмска провели акцию «Ребенок – главный пассажир!»

Сотрудники холмской Госавтоинспекциипровели пропагандистскую акцию «Ребенок – главный пассажир!», целью которой стало привлечение внимания водителей к соблюдению ПДД, а именно – к правилам перевозки детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.



Сотрудники холмской Госавтоинспекциипровели пропагандистскую акцию «Ребенок – главный пассажир!», целью которой стало привлечение внимания водителей к соблюдению ПДД, а именно – к правилам перевозки детей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Собутыльник ранил южносахалинца в грудь и скрылся

В областном центре полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. 9 сентября стражам порядка сообщили, что 38-летнего жителя планировочного района Дальнее срочно госпитализировали на скорой, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



В областном центре полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. 9 сентября стражам порядка сообщили, что 38-летнего жителя планировочного района Дальнее срочно госпитализировали на скорой, рассказали ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.