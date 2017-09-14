14 сентября 2017 г., 17:37

ФСБ провела учение в Ногликах

14 сентября в городском округе «Ногликский» оперативный штаб в Сахалинской области провел командно-штабное учение на объекте топливно-энергетического комплекса ­- добычная береговая площадка установки комплексной подготовки газа Киринского газо-конденсатного месторождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ФСБ.

В ходе учения силовые структуры и органы государственной власти Сахалинской области отрабатывали практические действия по предупреждению террористического акта, ликвидации и минимизации его последствий. Основное внимание учений уделялось эффективности, слаженности и взаимодействию всех привлечённых структур при проведении условной контртеррористической операции.

Проведённые в рамках учения мероприятия позволили повысить уровень готовности задействованных сил и средств ОШ к предупреждению и пресечению террористических актов на объектах топливно-энергетического комплекса, а также совершенствовать порядок организации и взаимодействия привлекаемых ведомств при проведении КТО.