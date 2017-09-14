ФСБ провела учение в Ногликах

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Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.
Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-х летнего гражданина РФ, ранее судимого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».
14 сентября в городском округе «Ногликский» оперативный штаб в Сахалинской области провел командно-штабное учение на объекте топливно-энергетического комплекса ¬– добычная береговая площадка установки комплексной подготовки газа Киринского газо-конденсатного месторождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ФСБ.
В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».
20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.
Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.
Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.
Сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области совместно с госинспекторами лесничеств проводят профилактические рейды по охотничьим угодьям. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, со 2 сентября, с открытия сезона охоты на водоплавающую дичь, уже составлено 15 административных протоколов за нарушения правил охоты.
В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению четырех жителей Южно-Сахалинска в вымогательстве. Как сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе, с осени 2014 года группа лиц, применяя насилие, требовала у островитянина передачи 300 тысяч рублей.
12 сентября сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Она незаконно добывала рыбу лососевых пород под прикрытием ведения традиционного промысла коренными малочисленными народами, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В «Единой России» считают эффективной работу Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, однако призывают правительство и Минсельхоз РФ проработать возможность интервенций, изменить механизм поддержки обновления сельхозтехники и выделить в 2018 году деньги на то, чтобы достроить 27 сельских школ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
В Ейске (Краснодарский край) продолжаются Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей младшей возрастной группы (10 -11 лет). Накануне состоялись игры 1/16 финала, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ФК «Сахалин».
22 сентября в 17:30 в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» открывается выставка из фондов двух музеев, Сахалинского областного художественного и Каргопольского историко-архитектурного и художественного (Архангельская область). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном музее.
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14 сентября в городском округе «Ногликский» оперативный штаб в Сахалинской области провел командно-штабное учение на объекте топливно-энергетического комплекса - добычная береговая площадка установки комплексной подготовки газа Киринского газо-конденсатного месторождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ФСБ.
В ходе учения силовые структуры и органы государственной власти Сахалинской области отрабатывали практические действия по предупреждению террористического акта, ликвидации и минимизации его последствий. Основное внимание учений уделялось эффективности, слаженности и взаимодействию всех привлечённых структур при проведении условной контртеррористической операции.
Проведённые в рамках учения мероприятия позволили повысить уровень готовности задействованных сил и средств ОШ к предупреждению и пресечению террористических актов на объектах топливно-энергетического комплекса, а также совершенствовать порядок организации и взаимодействия привлекаемых ведомств при проведении КТО.
Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.
Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-х летнего гражданина РФ, ранее судимого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».
14 сентября в городском округе «Ногликский» оперативный штаб в Сахалинской области провел командно-штабное учение на объекте топливно-энергетического комплекса ¬– добычная береговая площадка установки комплексной подготовки газа Киринского газо-конденсатного месторождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ФСБ.
В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».
20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.
Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.
Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.
Сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области совместно с госинспекторами лесничеств проводят профилактические рейды по охотничьим угодьям. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, со 2 сентября, с открытия сезона охоты на водоплавающую дичь, уже составлено 15 административных протоколов за нарушения правил охоты.
В прокуратуре Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению четырех жителей Южно-Сахалинска в вымогательстве. Как сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе, с осени 2014 года группа лиц, применяя насилие, требовала у островитянина передачи 300 тысяч рублей.
12 сентября сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность преступной группы. Она незаконно добывала рыбу лососевых пород под прикрытием ведения традиционного промысла коренными малочисленными народами, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В «Единой России» считают эффективной работу Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, однако призывают правительство и Минсельхоз РФ проработать возможность интервенций, изменить механизм поддержки обновления сельхозтехники и выделить в 2018 году деньги на то, чтобы достроить 27 сельских школ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении партии.
В Ейске (Краснодарский край) продолжаются Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди юношей младшей возрастной группы (10 -11 лет). Накануне состоялись игры 1/16 финала, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ФК «Сахалин».
22 сентября в 17:30 в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» открывается выставка из фондов двух музеев, Сахалинского областного художественного и Каргопольского историко-архитектурного и художественного (Архангельская область). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном музее.
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