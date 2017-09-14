14 сентября 2017 г., 17:38

Сахалинцы и курильчане получают максимальное количество товаров и услуг

Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».

Они провели анализ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в первой половине 2017 года. Его результаты приведены в аналитическом бюллетене «Социально-экономическое положение регионов РФ - Итоги января-июня 2017 года».

В целом по стране промышленное производство выросло на два процента, отметили авторы бюллетеня. Позитивное влияние на общую динамику оказал рост, в частности, в сфере добычи полезных ископаемых (увеличение на 3,1 процента), в обрабатывающих отраслях(1,2 процента).

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в среднем по России увеличилась на 6,2 процента. Она составила 14500 рублей. Лидерами по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг стали Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область, отметили авторы рейтинга.

- Одним из ключевых факторов достигнутого на Сахалине и Курилах соотношения доходов и цен на товары и услуги является политика областного правительства, - отметил первый заместитель министра экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский. - Оно, в частности, принимает меры, чтобы не допускать существенного увеличения затрат жителей региона на оплату жилищно-коммунальных услуг, электро- и теплоснабжения. И, что особенно важно, стимулирует увеличение объемов сельскохозяйственного производства для внутреннего потребления. Такие меры позволяют сдерживать рост цен на основные продовольственные товары.

По данным областного министерства торговли и продовольствия, 1 июля 2017 года в Сахалинской области средняя цена одного килограмма мяса птицы от регионального производителя составила 137 рублей. Свинина фермерского разруба, произведенная местным хозяйством, стоит в розничной сети 250 рублей. Это самые низкие цены в Дальневосточном федеральном округе. Сравнительно недорого обходится жителям области молоко питьевое. Продукция местных хозяйств стоит в среднем 61,23 рубля за литр. В Хабаровском крае и Приморье молоко дороже, соответственно, 67,69 и 84,77 рубля. Овощи, выращенные на полях островных хозяйств, являются одними из самых дешевых в Дальневосточном федеральном округе. При этом цены на них заметно снизились. Например, в сентябре 2017 года в Сахалинской области средняя цена картофеля в сети местных производителей составила 29,7 рубля за килограмм. Год назад она была гораздо выше - 39 рублей. Подешевела за этот период капуста (21,2 рубля против 22,4 рубля), свекла (31,7 рубля и 34,2 рубля), огурцы салатные (42,5 рубля против 47,5 рубля).

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