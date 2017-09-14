На Сахалине осужденный пропагандировал в колонии радикальный ислам

Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-х летнего гражданина РФ, ранее судимого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

По истечении срока отбывания наказания в 4,5 года ему предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

По версии следствия, осужденный, разделяя исламскую идеологию радикального характера и будучи солидарен с идеологией МТО «Исламское Государство» (запрещенная в Российской Федерации), в период отбывания наказания в исправительном учреждении пропагандировал радикальный ислам, вел разъяснительную работу среди осужденных по оправданию терроризма.

Мужчина был задержан в момент освобождения из ФКУ ИК-1 УФСИН России по Сахалинской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства выявленной противоправной деятельности, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.