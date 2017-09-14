В Тымовске пройдет первый открытый кубок по силовому экстриму

В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.

В соревнованиях примут участие дети из специализированных учреждений. Всего более 30 человек. Они будут состязаться в армреслинге, мас-рестлинге и армлифтинге. Ребята приедут из Смирных, Поронайска, Тымовска и Южно-Сахалинска.

Мероприятие состоится на центральной площади муниципалитета. Начало в 11:00. Приглашаются все желающие.